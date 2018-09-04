أوقفت السفارة البنجلاديشية في الرياض اثنين من كبار موظفيها، بعد اتهامات وُجهت لهما بتعذيب خادمة بنجلاديشية. وكشفت صحيفة "ذا ديلي ستار" أن المتهمين اللذين تم إيقافهما عن العمل مساعدان قانونيان، متهمان بتعذيب خادمة تدعى ليلي رونا والتي عادت إلى بلادها قبل أيام. وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى في هذا الصدد، وسيتم اتخاذ خطوات قانونية، وفصلهما من البعثة الدبلوماسية في حال ثبتت صحة المزاعم المرفوعة ضدهما. وأكدت السفارة البنجلاديشية لدى الرياض أنها تلتزم بحماية وضمان سلامة العاملات المنزليات، وأنها تتبع سياسة عدم التسامح مع موظفيها في حال ارتكابهم أي نوع من المخالفات.

سفارة بنجلاديش بالرياض توقف موظفيْن من بعثتها عذّبا خادمة خالد علي سبق 2018-09-04 أوقفت السفارة البنجلاديشية في الرياض اثنين من كبار موظفيها، بعد اتهامات وُجهت لهما بتعذيب خادمة بنجلاديشية.

وكشفت صحيفة "ذا ديلي ستار" أن المتهمين اللذين تم إيقافهما عن العمل مساعدان قانونيان، متهمان بتعذيب خادمة تدعى ليلي رونا والتي عادت إلى بلادها قبل أيام.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى في هذا الصدد، وسيتم اتخاذ خطوات قانونية، وفصلهما من البعثة الدبلوماسية في حال ثبتت صحة المزاعم المرفوعة ضدهما.

وأكدت السفارة البنجلاديشية لدى الرياض أنها تلتزم بحماية وضمان سلامة العاملات المنزليات، وأنها تتبع سياسة عدم التسامح مع موظفيها في حال ارتكابهم أي نوع من المخالفات.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439 08:54 AM

سفارة بنجلاديش بالرياض توقف موظفيْن من بعثتها عذّبا خادمة قالت: سيتم اتخاذ خطوات قانونية وفصلهما في حال ثبتت صحة ذلك





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أوقفت السفارة البنجلاديشية في الرياض اثنين من كبار موظفيها، بعد اتهامات وُجهت لهما بتعذيب خادمة بنجلاديشية.

وكشفت صحيفة "ذا ديلي ستار" أن المتهمين اللذين تم إيقافهما عن العمل مساعدان قانونيان، متهمان بتعذيب خادمة تدعى ليلي رونا والتي عادت إلى بلادها قبل أيام.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى في هذا الصدد، وسيتم اتخاذ خطوات قانونية، وفصلهما من البعثة الدبلوماسية في حال ثبتت صحة المزاعم المرفوعة ضدهما.

وأكدت السفارة البنجلاديشية لدى الرياض أنها تلتزم بحماية وضمان سلامة العاملات المنزليات، وأنها تتبع سياسة عدم التسامح مع موظفيها في حال ارتكابهم أي نوع من المخالفات.