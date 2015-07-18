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بلدية جنوب جدة تغلق 6 أحواش لإعادة صناعة المفارش التالفة

إزالة ٧٠ حظيرة عشوائية للأغنام مقامة على مساحة 10 آلاف م2

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ستة أحواش مخالفة للاشتراطات، تديرها عمالة أجنبية تقوم بإعادة تصنيع المفارش والمخاد التالفه لإبرازها بماركات أجنبية الصنع، وتم حجز السيارات ومصادرة البضائع بحي أبو جعالة.

وتمكن قسم التعديات والمباني ببلدية الجنوب من إزالة ٧٠ حظيرة للأغنام على مساحة عشرة آلاف متر مربع بطريقة عشوائية بالأراضي الفضاء، وذلك بمشاركة شرطة البلدية وإدارة المسالخ وإدارة النظافة.

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بلدية جنوب جدة تغلق 6 أحواش لإعادة صناعة المفارش التالفة
سبق

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ستة أحواش مخالفة للاشتراطات، تديرها عمالة أجنبية تقوم بإعادة تصنيع المفارش والمخاد التالفه لإبرازها بماركات أجنبية الصنع، وتم حجز السيارات ومصادرة البضائع بحي أبو جعالة.

وتمكن قسم التعديات والمباني ببلدية الجنوب من إزالة ٧٠ حظيرة للأغنام على مساحة عشرة آلاف متر مربع بطريقة عشوائية بالأراضي الفضاء، وذلك بمشاركة شرطة البلدية وإدارة المسالخ وإدارة النظافة.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
02:49 PM

بلدية جنوب جدة تغلق 6 أحواش لإعادة صناعة المفارش التالفة

إزالة ٧٠ حظيرة عشوائية للأغنام مقامة على مساحة 10 آلاف م2

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عبدالله الراجحي - جدة
0
85

أغلقت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ستة أحواش مخالفة للاشتراطات، تديرها عمالة أجنبية تقوم بإعادة تصنيع المفارش والمخاد التالفه لإبرازها بماركات أجنبية الصنع، وتم حجز السيارات ومصادرة البضائع بحي أبو جعالة.

وتمكن قسم التعديات والمباني ببلدية الجنوب من إزالة ٧٠ حظيرة للأغنام على مساحة عشرة آلاف متر مربع بطريقة عشوائية بالأراضي الفضاء، وذلك بمشاركة شرطة البلدية وإدارة المسالخ وإدارة النظافة.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,195
200 مليون

200 مليون

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29 مليار ..

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