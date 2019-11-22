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تدشين رافعة "نقل مرضى الزهايمر" في جدة

تلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، تبرعاً من مصرف الإنماء لدعم مشروع رافعة الزهايمر، لنقل المرضى المشمولين من أسر الجمعية بالمنطقة الغربية.

ويأتي هذا التبرع من مصرف الإنماء (المساند الاستراتيجي للجمعية) في إطار مساهماته في المسؤولية المجتمعية، وسعيه المتواصل إلى تحقيق أثر إيجابي في شتى قطاعات المجتمع التي تمثل أحد الإطارات الاستراتيجية للجمعية.

وكانت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، قد دشنت برنامجها "نقل مرضى الزهايمر" في نهاية العام 2015م، في منطقة الرياض بدعم من فاعلة خير، بالتزامن مع تدشين مشروع "قرية الزهايمر" الذي رعاه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في حي البجيري بالدرعية.

وبرنامج الرافعة لـ"نقل مرضى الزهايمر" عبارة عن سيارة مجهزة ومهيأة لنقل كبار السن من مرضى الزهايمر، من المنزل وحتى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومن المستشفى حتى المنزل، حيث تتوافر فيها الأمان في عملية النقل والحركة والراحة التامة، مع سائق مدرب على التعامل بمثل هذه الحالات.

وتعمل الجمعية على توفير حياة كريمة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، من خلال الارتقاء بخدماتها المقدمة لهم، حيث حقق هذا البرنامج نجاحات كبيرة منذ مطلع العام 2016م وحتى الآن في المنطقة الوسطى.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 464 مريضًا سنوياً، ومن المتوقع أن يخدم البرنامج في المنطقة الغربية خلال السنتين القادمتين 380 مريضاً، وتخطط الجمعية الآن إلى شمول المنطقة الشرقية بهذه الخدمة، ومستقبلاً المناطق الأخرى بإذن الله تعالى.


وتقدم مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها، بالشكر والتقدير لمجلس إدارة مصرف الإنماء والرئيس التنفيذي والمسؤولين بالبنك لدعم هذا المشروع، التي قررت أن يتم توظيف الأيتام لقيادة هذه الرافعات؛ ليكون مصدر رزق لهم، حيث تم التنسيق في ذلك مع "جمعية إنسان" المهتمة بقضايا الأيتام.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تدشين رافعة "نقل مرضى الزهايمر" في جدة
سبق

تلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، تبرعاً من مصرف الإنماء لدعم مشروع رافعة الزهايمر، لنقل المرضى المشمولين من أسر الجمعية بالمنطقة الغربية.

ويأتي هذا التبرع من مصرف الإنماء (المساند الاستراتيجي للجمعية) في إطار مساهماته في المسؤولية المجتمعية، وسعيه المتواصل إلى تحقيق أثر إيجابي في شتى قطاعات المجتمع التي تمثل أحد الإطارات الاستراتيجية للجمعية.

وكانت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، قد دشنت برنامجها "نقل مرضى الزهايمر" في نهاية العام 2015م، في منطقة الرياض بدعم من فاعلة خير، بالتزامن مع تدشين مشروع "قرية الزهايمر" الذي رعاه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في حي البجيري بالدرعية.

وبرنامج الرافعة لـ"نقل مرضى الزهايمر" عبارة عن سيارة مجهزة ومهيأة لنقل كبار السن من مرضى الزهايمر، من المنزل وحتى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومن المستشفى حتى المنزل، حيث تتوافر فيها الأمان في عملية النقل والحركة والراحة التامة، مع سائق مدرب على التعامل بمثل هذه الحالات.

وتعمل الجمعية على توفير حياة كريمة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، من خلال الارتقاء بخدماتها المقدمة لهم، حيث حقق هذا البرنامج نجاحات كبيرة منذ مطلع العام 2016م وحتى الآن في المنطقة الوسطى.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 464 مريضًا سنوياً، ومن المتوقع أن يخدم البرنامج في المنطقة الغربية خلال السنتين القادمتين 380 مريضاً، وتخطط الجمعية الآن إلى شمول المنطقة الشرقية بهذه الخدمة، ومستقبلاً المناطق الأخرى بإذن الله تعالى.


وتقدم مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها، بالشكر والتقدير لمجلس إدارة مصرف الإنماء والرئيس التنفيذي والمسؤولين بالبنك لدعم هذا المشروع، التي قررت أن يتم توظيف الأيتام لقيادة هذه الرافعات؛ ليكون مصدر رزق لهم، حيث تم التنسيق في ذلك مع "جمعية إنسان" المهتمة بقضايا الأيتام.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
08:06 PM

تدشين رافعة "نقل مرضى الزهايمر" في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، تبرعاً من مصرف الإنماء لدعم مشروع رافعة الزهايمر، لنقل المرضى المشمولين من أسر الجمعية بالمنطقة الغربية.

ويأتي هذا التبرع من مصرف الإنماء (المساند الاستراتيجي للجمعية) في إطار مساهماته في المسؤولية المجتمعية، وسعيه المتواصل إلى تحقيق أثر إيجابي في شتى قطاعات المجتمع التي تمثل أحد الإطارات الاستراتيجية للجمعية.

وكانت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، قد دشنت برنامجها "نقل مرضى الزهايمر" في نهاية العام 2015م، في منطقة الرياض بدعم من فاعلة خير، بالتزامن مع تدشين مشروع "قرية الزهايمر" الذي رعاه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في حي البجيري بالدرعية.

وبرنامج الرافعة لـ"نقل مرضى الزهايمر" عبارة عن سيارة مجهزة ومهيأة لنقل كبار السن من مرضى الزهايمر، من المنزل وحتى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومن المستشفى حتى المنزل، حيث تتوافر فيها الأمان في عملية النقل والحركة والراحة التامة، مع سائق مدرب على التعامل بمثل هذه الحالات.

وتعمل الجمعية على توفير حياة كريمة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، من خلال الارتقاء بخدماتها المقدمة لهم، حيث حقق هذا البرنامج نجاحات كبيرة منذ مطلع العام 2016م وحتى الآن في المنطقة الوسطى.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 464 مريضًا سنوياً، ومن المتوقع أن يخدم البرنامج في المنطقة الغربية خلال السنتين القادمتين 380 مريضاً، وتخطط الجمعية الآن إلى شمول المنطقة الشرقية بهذه الخدمة، ومستقبلاً المناطق الأخرى بإذن الله تعالى.


وتقدم مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها، بالشكر والتقدير لمجلس إدارة مصرف الإنماء والرئيس التنفيذي والمسؤولين بالبنك لدعم هذا المشروع، التي قررت أن يتم توظيف الأيتام لقيادة هذه الرافعات؛ ليكون مصدر رزق لهم، حيث تم التنسيق في ذلك مع "جمعية إنسان" المهتمة بقضايا الأيتام.

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