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"التعليم" تشارك في الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية

الوزارة تواصل جهودها الهادفة إلى خفض نسبة الأمية

تشارك وزارة التعليم، غداً، في الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية الذي أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو"، الذي يُصادف الثامن من شهر يناير من كل عام؛ وذلك تعزيزاً للجهود العربية للحد من الأمية، والاستمرار في تعليم الكبار.

وبذلت وزارة التعليم جهوداً كبيرة في خفض نسبة الأمية في المملكة من 5.6% في 2019 إلى 3.7% في 2021، من خلال تنفيذ 1314 برنامجاً تدريبياً لمحو الأمية -عن بُعد- في مراكز الأحياء، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ومستفيدة، وتوفير البدائل التعليمية في منصة مدرستي، وتسجيل الدروس عبر قنوات عين التعليمية لجميع المراحل.

وأتاحت الوزارة مع بداية العام الدراسي 1443هـ برامج نوعية تعليمية وتدريبية تتوافق مع خصائص الكبار، والمواءمة مع احتياجات سوق العمل، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، والتعلّم مدى الحياة، وذلك إيماناً بأهمية تكافؤ الفرص في عملية التعليم، وأحقية كل فرد في الانضمام إلى رحلة التعلّم.

وحققت وزارة التعليم منجزات بارزة في مجال التعليم المستمر ومجال محو الأمية خلال العام الماضي بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا؛ حيث طوّرت الوزارة الخطط الدراسية لمناهج التعليم المستمر لجميع المراحل، بما يتواءم ونظام الفصول الدراسية الثلاثة، كما سارعت بالتحول إلى الخدمات الإلكترونية من خلال إطلاق قناة التعليم المستمر ضمن قنوات عين التعليمية، بالإضافة إلى تحديث الإطار التنظيمي لبرنامج الحملات الصيفية لمحو الأمية، وتنفيذ حملات توعوية عن بُعد؛ مستهدفةً عدداً من المستفيدين في الهجر والقرى والمراكز في المحافظات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تشارك في الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية
سبق

تشارك وزارة التعليم، غداً، في الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية الذي أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو"، الذي يُصادف الثامن من شهر يناير من كل عام؛ وذلك تعزيزاً للجهود العربية للحد من الأمية، والاستمرار في تعليم الكبار.

وبذلت وزارة التعليم جهوداً كبيرة في خفض نسبة الأمية في المملكة من 5.6% في 2019 إلى 3.7% في 2021، من خلال تنفيذ 1314 برنامجاً تدريبياً لمحو الأمية -عن بُعد- في مراكز الأحياء، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ومستفيدة، وتوفير البدائل التعليمية في منصة مدرستي، وتسجيل الدروس عبر قنوات عين التعليمية لجميع المراحل.

وأتاحت الوزارة مع بداية العام الدراسي 1443هـ برامج نوعية تعليمية وتدريبية تتوافق مع خصائص الكبار، والمواءمة مع احتياجات سوق العمل، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، والتعلّم مدى الحياة، وذلك إيماناً بأهمية تكافؤ الفرص في عملية التعليم، وأحقية كل فرد في الانضمام إلى رحلة التعلّم.

وحققت وزارة التعليم منجزات بارزة في مجال التعليم المستمر ومجال محو الأمية خلال العام الماضي بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا؛ حيث طوّرت الوزارة الخطط الدراسية لمناهج التعليم المستمر لجميع المراحل، بما يتواءم ونظام الفصول الدراسية الثلاثة، كما سارعت بالتحول إلى الخدمات الإلكترونية من خلال إطلاق قناة التعليم المستمر ضمن قنوات عين التعليمية، بالإضافة إلى تحديث الإطار التنظيمي لبرنامج الحملات الصيفية لمحو الأمية، وتنفيذ حملات توعوية عن بُعد؛ مستهدفةً عدداً من المستفيدين في الهجر والقرى والمراكز في المحافظات.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
04:17 PM

"التعليم" تشارك في الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية

الوزارة تواصل جهودها الهادفة إلى خفض نسبة الأمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشارك وزارة التعليم، غداً، في الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية الذي أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو"، الذي يُصادف الثامن من شهر يناير من كل عام؛ وذلك تعزيزاً للجهود العربية للحد من الأمية، والاستمرار في تعليم الكبار.

وبذلت وزارة التعليم جهوداً كبيرة في خفض نسبة الأمية في المملكة من 5.6% في 2019 إلى 3.7% في 2021، من خلال تنفيذ 1314 برنامجاً تدريبياً لمحو الأمية -عن بُعد- في مراكز الأحياء، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ومستفيدة، وتوفير البدائل التعليمية في منصة مدرستي، وتسجيل الدروس عبر قنوات عين التعليمية لجميع المراحل.

وأتاحت الوزارة مع بداية العام الدراسي 1443هـ برامج نوعية تعليمية وتدريبية تتوافق مع خصائص الكبار، والمواءمة مع احتياجات سوق العمل، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وتطلعاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، والتعلّم مدى الحياة، وذلك إيماناً بأهمية تكافؤ الفرص في عملية التعليم، وأحقية كل فرد في الانضمام إلى رحلة التعلّم.

وحققت وزارة التعليم منجزات بارزة في مجال التعليم المستمر ومجال محو الأمية خلال العام الماضي بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا؛ حيث طوّرت الوزارة الخطط الدراسية لمناهج التعليم المستمر لجميع المراحل، بما يتواءم ونظام الفصول الدراسية الثلاثة، كما سارعت بالتحول إلى الخدمات الإلكترونية من خلال إطلاق قناة التعليم المستمر ضمن قنوات عين التعليمية، بالإضافة إلى تحديث الإطار التنظيمي لبرنامج الحملات الصيفية لمحو الأمية، وتنفيذ حملات توعوية عن بُعد؛ مستهدفةً عدداً من المستفيدين في الهجر والقرى والمراكز في المحافظات.

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