"نايس ون" يواصل تميُّزه في تخفيضات "الجمعة".. ويحتل المركز الأول

"العليان": أهم عوامل جذب العميل تكمن في المصداقية والخصومات الحقيقية

واصل تطبيق "نايس ون"، المتخصص في منتجات الماكياج والعطور، احتلاله مراكز متقدمة للسنة الرابعة على التوالي في متجر التطبيقات السعودي.

واحتل التطبيق المركز الأول في موسم "الجمعة البيضاء"، بحسب ما ذكر المدير العام لـ"نايس ون" عمر العليان.

وأكد "العليان" أن أهم عوامل جذب العميل تكمن في المصداقية مع العميل، والخصومات الحقيقية.

وأشار إلى أن شركات التجارة الإلكترونية تقوم بصرف ميزانيات عالية على التسويق خلال هذا الموسم، لافتًا إلى أن عدد مستخدمي تطبيق "نايس ون" تجاوز مليونَيْ مستخدم.

يُشار إلى أن موقع "نايس ون" الإلكتروني موقع سعودي، ويُعتبر المكان الأول بالمنطقة لتسوُّق منتجات التجميل والعطور.