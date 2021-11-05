"الرياحي" يحصد المركز الثاني بجائزة "كتارا" بقطر‎

حصل على 700 ألف ريال خلال حفل التكريم

حصد الشاعر فيصل بن نماس الرياحي؛ على المركز الثاني بجائزة قدرها 700 ألف ريال قطري بعد مشاركته بقصيدة عنوانها "على خطى حسان بن ثابت"؛ التي شارك فيها بجائزة "كتارا" لشاعر الرسول ﷺ في دورتها الخامسة 2021 - فئة الشعر النبطي بدولة قطر الشقيقة.

وكرّم مدير عام "كتارا" الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي؛ الشاعر "الرياحي"؛ الحاصل على المركز الثاني في فئة الشعر النبطي خلال حفل أُعد لتكريم الشعراء المشاركين في المسابقة.