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أهالي الأفلاج يطالبون بسرعة افتتاح القسم النسائي في "الأحوال المدنية"

"الجاسر" لـ"سبق": تتبقى بعض الأمور التقنية وسيعمل قريبًا

طالب الكثير من أهالي محافظة الأفلاج بسرعة افتتاح القسم النسائي من الأحوال المدنية الذي اكتمل بناؤه، نظرًا لأن الهوية الوطنية للسيدات أصبحت مطلباً ضروريًا في العديد من التعاملات الحكومية.

وحرص محافظ الأفلاج تركي الهزاني ورئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان على نقل معاناة الأهالي للجهات العليا، حيث يضطرون لتحمل متاعب السفر ومخاطر الطريق لمرافقة زوجاتهم أو شقيقاتهم، لاستخراج الهوية الوطنية من المحافظات الأخرى.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر لـ"سبق": المبنى جاهز ، وهناك بعض الأمور التقنية اللازم تهيئتها قبل بدء الموظفات في عملهن وسيتم الانتهاء منها قريبًا.

وعلمت مصادر "سبق" أن افتتاح المبنى سيكون بعد نحو ثلاثة أشهر .

محافظة الأفلاج الأحوال المدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهالي الأفلاج يطالبون بسرعة افتتاح القسم النسائي في "الأحوال المدنية"
سبق

طالب الكثير من أهالي محافظة الأفلاج بسرعة افتتاح القسم النسائي من الأحوال المدنية الذي اكتمل بناؤه، نظرًا لأن الهوية الوطنية للسيدات أصبحت مطلباً ضروريًا في العديد من التعاملات الحكومية.

وحرص محافظ الأفلاج تركي الهزاني ورئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان على نقل معاناة الأهالي للجهات العليا، حيث يضطرون لتحمل متاعب السفر ومخاطر الطريق لمرافقة زوجاتهم أو شقيقاتهم، لاستخراج الهوية الوطنية من المحافظات الأخرى.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر لـ"سبق": المبنى جاهز ، وهناك بعض الأمور التقنية اللازم تهيئتها قبل بدء الموظفات في عملهن وسيتم الانتهاء منها قريبًا.

وعلمت مصادر "سبق" أن افتتاح المبنى سيكون بعد نحو ثلاثة أشهر .

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
02:17 PM

أهالي الأفلاج يطالبون بسرعة افتتاح القسم النسائي في "الأحوال المدنية"

"الجاسر" لـ"سبق": تتبقى بعض الأمور التقنية وسيعمل قريبًا

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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طالب الكثير من أهالي محافظة الأفلاج بسرعة افتتاح القسم النسائي من الأحوال المدنية الذي اكتمل بناؤه، نظرًا لأن الهوية الوطنية للسيدات أصبحت مطلباً ضروريًا في العديد من التعاملات الحكومية.

وحرص محافظ الأفلاج تركي الهزاني ورئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان على نقل معاناة الأهالي للجهات العليا، حيث يضطرون لتحمل متاعب السفر ومخاطر الطريق لمرافقة زوجاتهم أو شقيقاتهم، لاستخراج الهوية الوطنية من المحافظات الأخرى.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر لـ"سبق": المبنى جاهز ، وهناك بعض الأمور التقنية اللازم تهيئتها قبل بدء الموظفات في عملهن وسيتم الانتهاء منها قريبًا.

وعلمت مصادر "سبق" أن افتتاح المبنى سيكون بعد نحو ثلاثة أشهر .

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