بتوجيهات ولي العهد.. الحقيل: خدمنا 300 ألف أسرة في 2019

تقدم كبير يحرزه وزير الإسكان ماجد الحقيل، في أحد أعقد ملفات المملكة، وهو ملف الإسكان، الذي طالما ظل راكداً لفترات طويلة دون حل جذري، حتى أولى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاهتمام لهذا القطاع، وتولى "الحقيل" المسؤولية، فعكف منذ يومه الأول على وضع الخطط والحلول الكافية، ودراسة الإمكانات المتاحة من أجل إحداث طفرة وإنشاء بنية تحتية للوزارة تكون مؤهلة لتنفيذ سياسات التطوير والتحديث، واضعاً نصب عينيه رؤية المملكة 2030.

ولإيمان سمو ولي العهد بلغة الأرقام، أكد وزير الإسكان تمكّن وزارته خلال 2019 من خدمة 300 ألف أسرة سعودية، بالإضافة إلى توفير قروض عقارية لـ 165 ألف أسرة، مقارنة بنحو 20 ألفاً في السابق.

الوزير أكد أيضاً تسليم أكثر من 90 ألف قطعة أرض مجانية للمواطنين لبدء البناء عليها، كما سلّم 14 ألف وحدة سكنية لأكثر من 285 جمعية خيرية، أو جمعية إسكان تعاوني لتسليمها للأسر الأقل دخلًا.

كما نوه بتسكين 106 آلاف أسرة في منازلهم خلال عام 2019، فيما يطمح في أن يتخطى هذا العدد 130 أو 140 ألف أسرة في 2020.