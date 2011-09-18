"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان.

وقال المركز إن الحالة تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، فيفا، هروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.