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لماذا يجبر الركاب على فتح ستائر نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟

حتى لو تَطَلّب ذلك إيقاظ المسافر من نومه

توجد الكثير من القواعد التي يجب اتباعها خلال الرحلات الجوية، بينها عدم التدخين، والبقاء جالسين عندما تكون علامات حزام الأمان مضاءة، وغيرها.
لكن إحدى القواعد التي غالبًا ما تثير حيرة الركاب؛ تأتي أثناء الإقلاع والهبوط، عندما يفرض الطاقم على جميع المسافرين رفع ستائر نوافذ الطائرة؛ حيث يتجول مضيفو الطيران ويطلبون من الركاب فتح الستائر في حال كانت مغلقة، حتى لو تطلب ذلك إيقاظ الراكب من نومه.
وكشف خبراء الطيران عبر موقع "Quora" الشهير، والمتخصص بالإجابة عن الأسئلة المحيرة؛ أن هذا الإجراء يلعب دورًا رئيسيًّا في سلامة الركاب.
ويتعلق السبب الرئيسي في فتح ستائر نوافذ الطائرة، بضبط عيون الركاب على الضوء الخارجي؛ حيث يوفر ذلك للمسافرين القدرة على التأقلم مع الضوء، كما يضمن الرؤية الجيدة في حال وقوع حالة طوارئ.
ويملك طاقم الطائرة 90 ثانية فقط لإخلائها في حالة الطوارئ؛ لذا يطلب من الركاب فتح ستائر النوافذ، كي يتمكن الطاقم من رؤية الوضع خارج الطائرة لتحديد خطة الإخلاء المناسبة، واختيار الأبواب المناسبة لإجلاء الركاب؛ حسب موقع "روسيا اليوم".
ويوضح الطيار السابق، جون كيسي، أن فتح ستائر نوافذ الطائرة مفيد في حالات الطوارئ؛ سواء بالنسبة لطاقم الطائرة أو الركاب، لمعرفة ما يحدث خارج المقصورة.
كما يسمح فتح ستائر النوافذ، للمسافرين، برؤية ما يحدث في الخارج بسهولة في حال وقوع أي مشكلات محتملة.

نوافذ الطائرة الرحلات الجوية

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لماذا يجبر الركاب على فتح ستائر نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟
سبق

توجد الكثير من القواعد التي يجب اتباعها خلال الرحلات الجوية، بينها عدم التدخين، والبقاء جالسين عندما تكون علامات حزام الأمان مضاءة، وغيرها.
لكن إحدى القواعد التي غالبًا ما تثير حيرة الركاب؛ تأتي أثناء الإقلاع والهبوط، عندما يفرض الطاقم على جميع المسافرين رفع ستائر نوافذ الطائرة؛ حيث يتجول مضيفو الطيران ويطلبون من الركاب فتح الستائر في حال كانت مغلقة، حتى لو تطلب ذلك إيقاظ الراكب من نومه.
وكشف خبراء الطيران عبر موقع "Quora" الشهير، والمتخصص بالإجابة عن الأسئلة المحيرة؛ أن هذا الإجراء يلعب دورًا رئيسيًّا في سلامة الركاب.
ويتعلق السبب الرئيسي في فتح ستائر نوافذ الطائرة، بضبط عيون الركاب على الضوء الخارجي؛ حيث يوفر ذلك للمسافرين القدرة على التأقلم مع الضوء، كما يضمن الرؤية الجيدة في حال وقوع حالة طوارئ.
ويملك طاقم الطائرة 90 ثانية فقط لإخلائها في حالة الطوارئ؛ لذا يطلب من الركاب فتح ستائر النوافذ، كي يتمكن الطاقم من رؤية الوضع خارج الطائرة لتحديد خطة الإخلاء المناسبة، واختيار الأبواب المناسبة لإجلاء الركاب؛ حسب موقع "روسيا اليوم".
ويوضح الطيار السابق، جون كيسي، أن فتح ستائر نوافذ الطائرة مفيد في حالات الطوارئ؛ سواء بالنسبة لطاقم الطائرة أو الركاب، لمعرفة ما يحدث خارج المقصورة.
كما يسمح فتح ستائر النوافذ، للمسافرين، برؤية ما يحدث في الخارج بسهولة في حال وقوع أي مشكلات محتملة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
12:54 PM

لماذا يجبر الركاب على فتح ستائر نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط؟

حتى لو تَطَلّب ذلك إيقاظ المسافر من نومه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,414

توجد الكثير من القواعد التي يجب اتباعها خلال الرحلات الجوية، بينها عدم التدخين، والبقاء جالسين عندما تكون علامات حزام الأمان مضاءة، وغيرها.
لكن إحدى القواعد التي غالبًا ما تثير حيرة الركاب؛ تأتي أثناء الإقلاع والهبوط، عندما يفرض الطاقم على جميع المسافرين رفع ستائر نوافذ الطائرة؛ حيث يتجول مضيفو الطيران ويطلبون من الركاب فتح الستائر في حال كانت مغلقة، حتى لو تطلب ذلك إيقاظ الراكب من نومه.
وكشف خبراء الطيران عبر موقع "Quora" الشهير، والمتخصص بالإجابة عن الأسئلة المحيرة؛ أن هذا الإجراء يلعب دورًا رئيسيًّا في سلامة الركاب.
ويتعلق السبب الرئيسي في فتح ستائر نوافذ الطائرة، بضبط عيون الركاب على الضوء الخارجي؛ حيث يوفر ذلك للمسافرين القدرة على التأقلم مع الضوء، كما يضمن الرؤية الجيدة في حال وقوع حالة طوارئ.
ويملك طاقم الطائرة 90 ثانية فقط لإخلائها في حالة الطوارئ؛ لذا يطلب من الركاب فتح ستائر النوافذ، كي يتمكن الطاقم من رؤية الوضع خارج الطائرة لتحديد خطة الإخلاء المناسبة، واختيار الأبواب المناسبة لإجلاء الركاب؛ حسب موقع "روسيا اليوم".
ويوضح الطيار السابق، جون كيسي، أن فتح ستائر نوافذ الطائرة مفيد في حالات الطوارئ؛ سواء بالنسبة لطاقم الطائرة أو الركاب، لمعرفة ما يحدث خارج المقصورة.
كما يسمح فتح ستائر النوافذ، للمسافرين، برؤية ما يحدث في الخارج بسهولة في حال وقوع أي مشكلات محتملة.

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