شاهد من العمق اليمني .. "التحالف" يسحق عربة أسلحة وحوثيين حاولوا التخفي

مقاطع شملت مهاجمة مدفع رشاش وإمدادات تابعة للميليشيات .. و"العمليات تتواصل"

تواصل قيادة التحالف لدعم الشرعية، عملها داخل العمق اليمني، وذلك بعد أن استهدفت عناصر تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظات عدة.

تفصيلاً، حصلت "سبق" على مقطع فيديو نشره "التحالف" لحظة استهداف ومهاجمة عناصر مقاتلة إرهابية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة صعدة- مديرية الظاهر".

وأظهر المقطع، "عملية رصد وتتبع للعناصر في أثناء توجّههم إلى موقعٍ بقصد التخفي عن (التحالف) الذي باغتهم بغارة ناجحة قضت عليهم جميعاً".

كما نشر "التحالف" مقاطع عدة لعمليات نوعية خلال الأسابيع الماضية، كان من بينها استهداف ومهاجمة عربة نقل أسلحة وإمدادات تابعة للميليشيا الحوثية، وكذلك استهداف ومهاجمة مدفع رشاش وعناصر مقاتلة إرهابية تابعة للميليشيا الحوثية في صعدة وباقم وحجة.