بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وأوضح البرنامج عبر حسابه في تويتر قائلاً: "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله".

"حساب المواطن" يبدأ إيداع دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم ذياب الشمري سبق 2021-07-11 بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.



وأوضح البرنامج عبر حسابه في تويتر قائلاً: "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله".

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 12:21 AM

"حساب المواطن" يبدأ إيداع دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم البرنامج أشار إلى أنه سوف يستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله





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بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.



وأوضح البرنامج عبر حسابه في تويتر قائلاً: "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله".