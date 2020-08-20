النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجزائر تُسجل 411 إصابة جديدة كورونا خلال 24 ساعة

أرتفاع إجمالي الإصابات إلى 40258 حالة

أعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم تسجيل 411 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 40258 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1411 حالة وفاة، مشيرًا إلى مغادرة 311 شخصًا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 28281 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجزائر تُسجل 411 إصابة جديدة كورونا خلال 24 ساعة
سبق

أعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم تسجيل 411 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 40258 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1411 حالة وفاة، مشيرًا إلى مغادرة 311 شخصًا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 28281 حالة.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
11:04 PM

الجزائر تُسجل 411 إصابة جديدة كورونا خلال 24 ساعة

أرتفاع إجمالي الإصابات إلى 40258 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
0
112

أعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم تسجيل 411 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 40258 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1411 حالة وفاة، مشيرًا إلى مغادرة 311 شخصًا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 28281 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,074
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,406
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,471
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,819

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة