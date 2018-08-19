النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السودان .. البشير يصل إلى مقر محاكمته والجلسة علنية

يواجه جملة من الاتهامات "ثراء حرام ومخالفة أمر الطوارئ"

وصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ إلى مقر محاكمته، اليوم الإثنين؛ حيث تنعقد أولى جلسات محاكمته في التهم الموجّهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.

وتأجلت محاكمة البشير؛ من أمس الأول السبت إلى اليوم الإثنين؛ لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.

وينتظر أن تكون أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؛ بشكل علني، وفقاً لممثل هيئة الدفاع عن البشير؛ المحامي محمد الحسن الأمين؛ الذي قال "جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".

ووفق موقع "روسيا اليوم" يواجه البشير؛ جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير؛ نفي الاتهامات عن موكلها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السودان .. البشير يصل إلى مقر محاكمته والجلسة علنية
سبق

وصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ إلى مقر محاكمته، اليوم الإثنين؛ حيث تنعقد أولى جلسات محاكمته في التهم الموجّهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.

وتأجلت محاكمة البشير؛ من أمس الأول السبت إلى اليوم الإثنين؛ لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.

وينتظر أن تكون أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؛ بشكل علني، وفقاً لممثل هيئة الدفاع عن البشير؛ المحامي محمد الحسن الأمين؛ الذي قال "جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".

ووفق موقع "روسيا اليوم" يواجه البشير؛ جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير؛ نفي الاتهامات عن موكلها.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
11:29 AM

السودان .. البشير يصل إلى مقر محاكمته والجلسة علنية

يواجه جملة من الاتهامات "ثراء حرام ومخالفة أمر الطوارئ"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
5,930

وصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير؛ إلى مقر محاكمته، اليوم الإثنين؛ حيث تنعقد أولى جلسات محاكمته في التهم الموجّهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.

وتأجلت محاكمة البشير؛ من أمس الأول السبت إلى اليوم الإثنين؛ لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.

وينتظر أن تكون أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؛ بشكل علني، وفقاً لممثل هيئة الدفاع عن البشير؛ المحامي محمد الحسن الأمين؛ الذي قال "جلسة محاكمة البشير ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".

ووفق موقع "روسيا اليوم" يواجه البشير؛ جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير؛ نفي الاتهامات عن موكلها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,017
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,904
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,857
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,023

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة