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بريطانيا تتهم روسيا بالتدخل في انتخابات 2019

استولت على وثائق وسربتها

اتهمت بريطانيا اليوم (الخميس)، روسيا بالتدخل في الانتخابات العامة لعام 2019 بعد أن حصلت بشكل غير قانوني على وثائق حساسة تتعلق باتفاق مزمع للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وتسريب هذه الوثائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر وزير الخارجية دومينيك راب، أنه "أصبح في حكم المؤكد تقريباً أن عناصر روسية سعت للتدخل في الانتخابات العامة لعام 2019 من خلال استخدام الإنترنت في تضخيم الصورة بالنسبة إلى وثائق حكومية تم الحصول عليها وتسريبها بشكل غير مشروع“، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "راب" أن موسكو حصلت بشكل غير قانوني على وثائق حكومية حساسة تتعلق باتفاق للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، قبل الانتخابات العامة لعام 2019 ونشرها على الإنترنت عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي ريديت.

ولفت إلى أن الحكومة تحتفظ بحق الرد بإجراءات مناسبة في المستقبل.

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بريطانيا تتهم روسيا بالتدخل في انتخابات 2019
سبق

اتهمت بريطانيا اليوم (الخميس)، روسيا بالتدخل في الانتخابات العامة لعام 2019 بعد أن حصلت بشكل غير قانوني على وثائق حساسة تتعلق باتفاق مزمع للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وتسريب هذه الوثائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر وزير الخارجية دومينيك راب، أنه "أصبح في حكم المؤكد تقريباً أن عناصر روسية سعت للتدخل في الانتخابات العامة لعام 2019 من خلال استخدام الإنترنت في تضخيم الصورة بالنسبة إلى وثائق حكومية تم الحصول عليها وتسريبها بشكل غير مشروع“، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "راب" أن موسكو حصلت بشكل غير قانوني على وثائق حكومية حساسة تتعلق باتفاق للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، قبل الانتخابات العامة لعام 2019 ونشرها على الإنترنت عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي ريديت.

ولفت إلى أن الحكومة تحتفظ بحق الرد بإجراءات مناسبة في المستقبل.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
09:25 PM

بريطانيا تتهم روسيا بالتدخل في انتخابات 2019

استولت على وثائق وسربتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهمت بريطانيا اليوم (الخميس)، روسيا بالتدخل في الانتخابات العامة لعام 2019 بعد أن حصلت بشكل غير قانوني على وثائق حساسة تتعلق باتفاق مزمع للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وتسريب هذه الوثائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر وزير الخارجية دومينيك راب، أنه "أصبح في حكم المؤكد تقريباً أن عناصر روسية سعت للتدخل في الانتخابات العامة لعام 2019 من خلال استخدام الإنترنت في تضخيم الصورة بالنسبة إلى وثائق حكومية تم الحصول عليها وتسريبها بشكل غير مشروع“، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "راب" أن موسكو حصلت بشكل غير قانوني على وثائق حكومية حساسة تتعلق باتفاق للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، قبل الانتخابات العامة لعام 2019 ونشرها على الإنترنت عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي ريديت.

ولفت إلى أن الحكومة تحتفظ بحق الرد بإجراءات مناسبة في المستقبل.

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