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إجراء فحص طبي "احترازي" على جميع العاملين بالمسجد النبوي

ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية لوكالة الرئاسة العامة

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لوقاية جميع العاملين في المسجد النبوي من "فيروس كورونا".

‏وبدأت وكالة شؤون المسجد النبوي بالتعاون مع "صحة" المدينة المنوّرة، إجراء الفحوص الطبية قبل الدخول للمسجد تشمل منسوبي الوكالة وجميع العاملين، وأفراد الأمن والحراسات، وذوي الجنائز، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية والصحية قرّرت تعليق الوجود والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي منذ يوم الجمعة الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصديهما.

فيروس كورونا الجديد المدينة المنورة المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إجراء فحص طبي "احترازي" على جميع العاملين بالمسجد النبوي
سبق

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لوقاية جميع العاملين في المسجد النبوي من "فيروس كورونا".

‏وبدأت وكالة شؤون المسجد النبوي بالتعاون مع "صحة" المدينة المنوّرة، إجراء الفحوص الطبية قبل الدخول للمسجد تشمل منسوبي الوكالة وجميع العاملين، وأفراد الأمن والحراسات، وذوي الجنائز، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية والصحية قرّرت تعليق الوجود والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي منذ يوم الجمعة الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصديهما.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
11:47 AM

إجراء فحص طبي "احترازي" على جميع العاملين بالمسجد النبوي

ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية لوكالة الرئاسة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لوقاية جميع العاملين في المسجد النبوي من "فيروس كورونا".

‏وبدأت وكالة شؤون المسجد النبوي بالتعاون مع "صحة" المدينة المنوّرة، إجراء الفحوص الطبية قبل الدخول للمسجد تشمل منسوبي الوكالة وجميع العاملين، وأفراد الأمن والحراسات، وذوي الجنائز، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الأمنية والصحية قرّرت تعليق الوجود والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي منذ يوم الجمعة الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة قاصديهما.

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