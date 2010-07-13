النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم: بإمكان مساعد المعلم الانتقال إلى معلم ممارس

في حال توفُّر شروط منها الحصول على شهادة جامعية تربوية

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن من يقع ضمن رتبة مساعد معلم ممن يحملون شهادة الدبلوم، بإمكانه الانتقال لمعلم ممارس في حال توفر شروط؛ منها الحصول على شهادة جامعية تربوية.

وقال "آل الشيخ": جميع من يعملون حاليًا على المستويات التعليمية، بداية من الرابع؛ سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس ضمن اللائحة الجديدة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد الخميس الماضي للحديث عن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي حملت العديد من المزايا والتغيرات الجذرية؛ ومنها ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل الرتب: مساعد معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم: بإمكان مساعد المعلم الانتقال إلى معلم ممارس
سبق

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن من يقع ضمن رتبة مساعد معلم ممن يحملون شهادة الدبلوم، بإمكانه الانتقال لمعلم ممارس في حال توفر شروط؛ منها الحصول على شهادة جامعية تربوية.

وقال "آل الشيخ": جميع من يعملون حاليًا على المستويات التعليمية، بداية من الرابع؛ سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس ضمن اللائحة الجديدة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد الخميس الماضي للحديث عن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي حملت العديد من المزايا والتغيرات الجذرية؛ ومنها ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل الرتب: مساعد معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
01:51 PM

وزير التعليم: بإمكان مساعد المعلم الانتقال إلى معلم ممارس

في حال توفُّر شروط منها الحصول على شهادة جامعية تربوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
9,810

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن من يقع ضمن رتبة مساعد معلم ممن يحملون شهادة الدبلوم، بإمكانه الانتقال لمعلم ممارس في حال توفر شروط؛ منها الحصول على شهادة جامعية تربوية.

وقال "آل الشيخ": جميع من يعملون حاليًا على المستويات التعليمية، بداية من الرابع؛ سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس ضمن اللائحة الجديدة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد الخميس الماضي للحديث عن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي حملت العديد من المزايا والتغيرات الجذرية؛ ومنها ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل الرتب: مساعد معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,929
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,752
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,951
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,712

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة