كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن من يقع ضمن رتبة مساعد معلم ممن يحملون شهادة الدبلوم، بإمكانه الانتقال لمعلم ممارس في حال توفر شروط؛ منها الحصول على شهادة جامعية تربوية. وقال "آل الشيخ": جميع من يعملون حاليًا على المستويات التعليمية، بداية من الرابع؛ سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس ضمن اللائحة الجديدة. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد الخميس الماضي للحديث عن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي حملت العديد من المزايا والتغيرات الجذرية؛ ومنها ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل الرتب: مساعد معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.

وزير التعليم: بإمكان مساعد المعلم الانتقال إلى معلم ممارس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-13 كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن من يقع ضمن رتبة مساعد معلم ممن يحملون شهادة الدبلوم، بإمكانه الانتقال لمعلم ممارس في حال توفر شروط؛ منها الحصول على شهادة جامعية تربوية.



وقال "آل الشيخ": جميع من يعملون حاليًا على المستويات التعليمية، بداية من الرابع؛ سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس ضمن اللائحة الجديدة.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد الخميس الماضي للحديث عن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي حملت العديد من المزايا والتغيرات الجذرية؛ ومنها ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل الرتب: مساعد معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440 01:51 PM

وزير التعليم: بإمكان مساعد المعلم الانتقال إلى معلم ممارس في حال توفُّر شروط منها الحصول على شهادة جامعية تربوية





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كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن من يقع ضمن رتبة مساعد معلم ممن يحملون شهادة الدبلوم، بإمكانه الانتقال لمعلم ممارس في حال توفر شروط؛ منها الحصول على شهادة جامعية تربوية.



وقال "آل الشيخ": جميع من يعملون حاليًا على المستويات التعليمية، بداية من الرابع؛ سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس ضمن اللائحة الجديدة.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد الخميس الماضي للحديث عن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي حملت العديد من المزايا والتغيرات الجذرية؛ ومنها ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل الرتب: مساعد معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.