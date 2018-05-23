لسبب تافه... سرقة واختراق الملايين من حسابات المشاهير على "إنستجرام"

كشفت تقارير إخبارية عن أن منصّة التواصل المصور "إنستجرام" تعرّضت للاختراق؛ حيث سُرقت بيانات ومعلومات وحسابات الملايين من المشاهير والمؤثرين عبر المنصة.

ونشر موقع "تيك كرانش" تقريرًا حول تعرض قاعدة بيانات الملايين من المشاهير والمؤثّرين عبر "إنستجرام" للاخترق، بسبب خطأ يمكن وصفه بـ"التافه".

وأشار التقرير إلى أن أهم قاعدة بيانات في منصة "إنستجرام" يبدو أنه نسي لفترة وجيزة إضافة كلمة مرور إلى تلك القاعدة؛ ما جعلها مكشوفة ومفضوحة، وأدى إلى حصول عدد من القراصنة "هاكرز" عليها بسهولة.

وقال التقرير إن قاعدة البيانات المخترقة تضم أكثر من 49 مليون مستخدم معظمهم من المشاهير والمؤثرين عبر منصة "إنستجرام".

أما عن المعلومات التي تم كشفها فتتضمن الصور الشخصية لتلك الحسابات، والبريد الإلكتروني، وأرقام هواتف المشاهير، وأرقام الحسابات البنكية، والتفاصيل الكاملة لحساباتهم عبر "إنستجرام".

وردّت "فيسبوك" على تلك التقارير بقولها: "نحن نبحث في المشكلة لفهم ما إذا كانت البيانات الموضحة، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، من إنستجرام أو من مصادر أخرى".