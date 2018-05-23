النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لسبب تافه... سرقة واختراق الملايين من حسابات المشاهير على "إنستجرام"

كشفت تقارير إخبارية عن أن منصّة التواصل المصور "إنستجرام" تعرّضت للاختراق؛ حيث سُرقت بيانات ومعلومات وحسابات الملايين من المشاهير والمؤثرين عبر المنصة.

ونشر موقع "تيك كرانش" تقريرًا حول تعرض قاعدة بيانات الملايين من المشاهير والمؤثّرين عبر "إنستجرام" للاخترق، بسبب خطأ يمكن وصفه بـ"التافه".

وأشار التقرير إلى أن أهم قاعدة بيانات في منصة "إنستجرام" يبدو أنه نسي لفترة وجيزة إضافة كلمة مرور إلى تلك القاعدة؛ ما جعلها مكشوفة ومفضوحة، وأدى إلى حصول عدد من القراصنة "هاكرز" عليها بسهولة.

وقال التقرير إن قاعدة البيانات المخترقة تضم أكثر من 49 مليون مستخدم معظمهم من المشاهير والمؤثرين عبر منصة "إنستجرام".

أما عن المعلومات التي تم كشفها فتتضمن الصور الشخصية لتلك الحسابات، والبريد الإلكتروني، وأرقام هواتف المشاهير، وأرقام الحسابات البنكية، والتفاصيل الكاملة لحساباتهم عبر "إنستجرام".

وردّت "فيسبوك" على تلك التقارير بقولها: "نحن نبحث في المشكلة لفهم ما إذا كانت البيانات الموضحة، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، من إنستجرام أو من مصادر أخرى".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
لسبب تافه... سرقة واختراق الملايين من حسابات المشاهير على "إنستجرام"
سبق

كشفت تقارير إخبارية عن أن منصّة التواصل المصور "إنستجرام" تعرّضت للاختراق؛ حيث سُرقت بيانات ومعلومات وحسابات الملايين من المشاهير والمؤثرين عبر المنصة.

ونشر موقع "تيك كرانش" تقريرًا حول تعرض قاعدة بيانات الملايين من المشاهير والمؤثّرين عبر "إنستجرام" للاخترق، بسبب خطأ يمكن وصفه بـ"التافه".

وأشار التقرير إلى أن أهم قاعدة بيانات في منصة "إنستجرام" يبدو أنه نسي لفترة وجيزة إضافة كلمة مرور إلى تلك القاعدة؛ ما جعلها مكشوفة ومفضوحة، وأدى إلى حصول عدد من القراصنة "هاكرز" عليها بسهولة.

وقال التقرير إن قاعدة البيانات المخترقة تضم أكثر من 49 مليون مستخدم معظمهم من المشاهير والمؤثرين عبر منصة "إنستجرام".

أما عن المعلومات التي تم كشفها فتتضمن الصور الشخصية لتلك الحسابات، والبريد الإلكتروني، وأرقام هواتف المشاهير، وأرقام الحسابات البنكية، والتفاصيل الكاملة لحساباتهم عبر "إنستجرام".

وردّت "فيسبوك" على تلك التقارير بقولها: "نحن نبحث في المشكلة لفهم ما إذا كانت البيانات الموضحة، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، من إنستجرام أو من مصادر أخرى".

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
06:14 PM

لسبب تافه... سرقة واختراق الملايين من حسابات المشاهير على "إنستجرام"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,208

كشفت تقارير إخبارية عن أن منصّة التواصل المصور "إنستجرام" تعرّضت للاختراق؛ حيث سُرقت بيانات ومعلومات وحسابات الملايين من المشاهير والمؤثرين عبر المنصة.

ونشر موقع "تيك كرانش" تقريرًا حول تعرض قاعدة بيانات الملايين من المشاهير والمؤثّرين عبر "إنستجرام" للاخترق، بسبب خطأ يمكن وصفه بـ"التافه".

وأشار التقرير إلى أن أهم قاعدة بيانات في منصة "إنستجرام" يبدو أنه نسي لفترة وجيزة إضافة كلمة مرور إلى تلك القاعدة؛ ما جعلها مكشوفة ومفضوحة، وأدى إلى حصول عدد من القراصنة "هاكرز" عليها بسهولة.

وقال التقرير إن قاعدة البيانات المخترقة تضم أكثر من 49 مليون مستخدم معظمهم من المشاهير والمؤثرين عبر منصة "إنستجرام".

أما عن المعلومات التي تم كشفها فتتضمن الصور الشخصية لتلك الحسابات، والبريد الإلكتروني، وأرقام هواتف المشاهير، وأرقام الحسابات البنكية، والتفاصيل الكاملة لحساباتهم عبر "إنستجرام".

وردّت "فيسبوك" على تلك التقارير بقولها: "نحن نبحث في المشكلة لفهم ما إذا كانت البيانات الموضحة، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، من إنستجرام أو من مصادر أخرى".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,762
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,725
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,119
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,341

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة