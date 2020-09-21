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"الدعوة والإرشاد" بجدة يعقد سلسلة محاضرات علمية بعنوان "المملكة دعوة ودولة"

تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 90

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بإقامة سلسلة محاضرات علمية تحت عنوان "المملكة دعوة ودولة"، يلقيها دعاة المركز في الجوامع المركزية بمدينة جدة، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، للإشادة بدور المملكة العربية السعودية الريادي في حماية جناب التوحيد وتحقيق الأمن.

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"الدعوة والإرشاد" بجدة يعقد سلسلة محاضرات علمية بعنوان "المملكة دعوة ودولة"
سبق

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بإقامة سلسلة محاضرات علمية تحت عنوان "المملكة دعوة ودولة"، يلقيها دعاة المركز في الجوامع المركزية بمدينة جدة، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، للإشادة بدور المملكة العربية السعودية الريادي في حماية جناب التوحيد وتحقيق الأمن.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
06:48 PM

"الدعوة والإرشاد" بجدة يعقد سلسلة محاضرات علمية بعنوان "المملكة دعوة ودولة"

تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 90

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بإقامة سلسلة محاضرات علمية تحت عنوان "المملكة دعوة ودولة"، يلقيها دعاة المركز في الجوامع المركزية بمدينة جدة، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، للإشادة بدور المملكة العربية السعودية الريادي في حماية جناب التوحيد وتحقيق الأمن.

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