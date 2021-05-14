"آل نميس" للمرتبة التاسعة في هيئة الإذاعة والتلفزيون
يتلقى الزميل سليمان بن محمد آل نميس ، التهاني بمناسبة ترقيته المرتبة التاسعة في هيئة الاذاعة والتلفزيون في المنطقة الشرقية .
الزميل آل نميس أحد الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في مجال الإعلام، ويملك خبرة عملية، وتطبيقية في ميدان الصحافة والإعلام قضاها في أروقة الإذاعة والتلفزيون .
"آل نميس" للمرتبة التاسعة في هيئة الإذاعة والتلفزيون
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-13
يتلقى الزميل سليمان بن محمد آل نميس ، التهاني بمناسبة ترقيته المرتبة التاسعة في هيئة الاذاعة والتلفزيون في المنطقة الشرقية .
الزميل آل نميس أحد الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في مجال الإعلام، ويملك خبرة عملية، وتطبيقية في ميدان الصحافة والإعلام قضاها في أروقة الإذاعة والتلفزيون .
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
10:45 PM
"آل نميس" للمرتبة التاسعة في هيئة الإذاعة والتلفزيون
يتلقى الزميل سليمان بن محمد آل نميس ، التهاني بمناسبة ترقيته المرتبة التاسعة في هيئة الاذاعة والتلفزيون في المنطقة الشرقية .
الزميل آل نميس أحد الكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في مجال الإعلام، ويملك خبرة عملية، وتطبيقية في ميدان الصحافة والإعلام قضاها في أروقة الإذاعة والتلفزيون .