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نائب وزير البيئة يتفقد عدداً من المواقع بجازان

شدد على مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات

قام نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بجولة تفقدية لعدد من المواقع والجهات التابعة للوزارة بمنطقة جازان.

واستهلّ الجولة بزيارة مرسى الحافة، حيث اطلع على الخدمات المقدمة للصيادين بالمرسى، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف، ومدير مركز أبحاث الثروة السمكية بجازان المهندس علي شمس الرفاعي والقائمين على المرسى.

كما قام المهندس "المشيطي" بجولة مماثلة على سد وادي جازان، واستمع لشرح مفصل عن مواعيد فتح البوابات لسقيا الأراضي الزراعية، بما يتناسب مع مواسم الزراعة بالمنطقة وحجم الرسوبيات وطرق التخلص منها، ووقف على أحد المناحل مطلعاً على الخدمات المقدمة بالمنحل من فرع الوزارة.

واجتمع بمدير عام فرع الوزارة بجازان ومنسوبي الفرع، وذلك بمقر الفرع، وبحث معهم سير العمل بالفرع، واستعراض الخدمات التي يقدمها والإنجازات التي تحققت، وعمل السدود بجازان، إضافة لبحث عدد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، والسبل الكفيلة بمواجهة التحديات ووضع الحلول المناسبة لتحسين جودة الأعمال التي يقدمها الفرع للمواطنين.

وأعرب نائب وزير البيئة عن سعادته بما شاهده واطلع عليه خلال الجولة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتذليل العقبات كافة التي تعترض سير عمل الفرع والخدمات المقدمة للمواطنين، راجياً للجميع مزيداً من التقدم والنجاح.

نائب وزير البيئة والمياه والزراعة جولة تفقدية منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب وزير البيئة يتفقد عدداً من المواقع بجازان
سبق

قام نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بجولة تفقدية لعدد من المواقع والجهات التابعة للوزارة بمنطقة جازان.

واستهلّ الجولة بزيارة مرسى الحافة، حيث اطلع على الخدمات المقدمة للصيادين بالمرسى، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف، ومدير مركز أبحاث الثروة السمكية بجازان المهندس علي شمس الرفاعي والقائمين على المرسى.

كما قام المهندس "المشيطي" بجولة مماثلة على سد وادي جازان، واستمع لشرح مفصل عن مواعيد فتح البوابات لسقيا الأراضي الزراعية، بما يتناسب مع مواسم الزراعة بالمنطقة وحجم الرسوبيات وطرق التخلص منها، ووقف على أحد المناحل مطلعاً على الخدمات المقدمة بالمنحل من فرع الوزارة.

واجتمع بمدير عام فرع الوزارة بجازان ومنسوبي الفرع، وذلك بمقر الفرع، وبحث معهم سير العمل بالفرع، واستعراض الخدمات التي يقدمها والإنجازات التي تحققت، وعمل السدود بجازان، إضافة لبحث عدد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، والسبل الكفيلة بمواجهة التحديات ووضع الحلول المناسبة لتحسين جودة الأعمال التي يقدمها الفرع للمواطنين.

وأعرب نائب وزير البيئة عن سعادته بما شاهده واطلع عليه خلال الجولة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتذليل العقبات كافة التي تعترض سير عمل الفرع والخدمات المقدمة للمواطنين، راجياً للجميع مزيداً من التقدم والنجاح.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
03:15 PM

نائب وزير البيئة يتفقد عدداً من المواقع بجازان

شدد على مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قام نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بجولة تفقدية لعدد من المواقع والجهات التابعة للوزارة بمنطقة جازان.

واستهلّ الجولة بزيارة مرسى الحافة، حيث اطلع على الخدمات المقدمة للصيادين بالمرسى، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف، ومدير مركز أبحاث الثروة السمكية بجازان المهندس علي شمس الرفاعي والقائمين على المرسى.

كما قام المهندس "المشيطي" بجولة مماثلة على سد وادي جازان، واستمع لشرح مفصل عن مواعيد فتح البوابات لسقيا الأراضي الزراعية، بما يتناسب مع مواسم الزراعة بالمنطقة وحجم الرسوبيات وطرق التخلص منها، ووقف على أحد المناحل مطلعاً على الخدمات المقدمة بالمنحل من فرع الوزارة.

واجتمع بمدير عام فرع الوزارة بجازان ومنسوبي الفرع، وذلك بمقر الفرع، وبحث معهم سير العمل بالفرع، واستعراض الخدمات التي يقدمها والإنجازات التي تحققت، وعمل السدود بجازان، إضافة لبحث عدد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، والسبل الكفيلة بمواجهة التحديات ووضع الحلول المناسبة لتحسين جودة الأعمال التي يقدمها الفرع للمواطنين.

وأعرب نائب وزير البيئة عن سعادته بما شاهده واطلع عليه خلال الجولة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتذليل العقبات كافة التي تعترض سير عمل الفرع والخدمات المقدمة للمواطنين، راجياً للجميع مزيداً من التقدم والنجاح.

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