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الخبير التحكيمي لقنوات ssc "المرداسي": هدف الهلال غير صحيح .. والدوسري يستحق الطرد

أكد الخبير التحكيمي لقنوات SSC الرياضية، فهد المرداسي عدم وجود ركلة جزاء لمصلحة الهلال في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة كون الاحتكاك والتنافس بين مهاجم الهلال قوميز ومدافع النصر طبيعي، إضافة أن الكرة لمست يد لاعب الهلال وقرار الحكم باستمرار اللعب صحيح.

وأضاف أن قرار الحكم الإيطالي باولو فاليري بإلغاء هدف النصر في الدقيقة 11 والذي سجله فيسنت أبو بكر، قرار صحيح لوقوع اللاعب الكاميروني في مصيدة التسلل.

كما أن قراره صحيح بعدم احتساب هدف الهلال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول على اعتبار أنه هدف غير شرعي لوجود مخالفة على لاعب الهلال بيريرا نتيجة ضربه بتهور لمدافع النصر، مشيراً إلى أن قرار الحكم بإشهار البطاقة الصفراء على المحترف البرازيلي صحيح.

وأوضح المرداسي أن لاعب الهلال سالم الدوسري يستحق البطاقة الحمراء وبالتالي الطرد عند الدقيقة 85 نتيجة ارتكابه سلوكاً مشيناً تجاه لاعب النصر " انسيلموا" لأنه استخدم المسامير في أسفل حذاء القدم لضرب اللاعب البرازيلي على وجهه.

وأشار إلى أن الهدف الثاني لفريق النصر سليم لعدم وجود اللاعب تاليسكا في موقف التسلل وبالتالي قرار الحكم صحيح باحتسابه.

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الخبير التحكيمي لقنوات ssc "المرداسي": هدف الهلال غير صحيح .. والدوسري يستحق الطرد
سبق

أكد الخبير التحكيمي لقنوات SSC الرياضية، فهد المرداسي عدم وجود ركلة جزاء لمصلحة الهلال في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة كون الاحتكاك والتنافس بين مهاجم الهلال قوميز ومدافع النصر طبيعي، إضافة أن الكرة لمست يد لاعب الهلال وقرار الحكم باستمرار اللعب صحيح.

وأضاف أن قرار الحكم الإيطالي باولو فاليري بإلغاء هدف النصر في الدقيقة 11 والذي سجله فيسنت أبو بكر، قرار صحيح لوقوع اللاعب الكاميروني في مصيدة التسلل.

كما أن قراره صحيح بعدم احتساب هدف الهلال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول على اعتبار أنه هدف غير شرعي لوجود مخالفة على لاعب الهلال بيريرا نتيجة ضربه بتهور لمدافع النصر، مشيراً إلى أن قرار الحكم بإشهار البطاقة الصفراء على المحترف البرازيلي صحيح.

وأوضح المرداسي أن لاعب الهلال سالم الدوسري يستحق البطاقة الحمراء وبالتالي الطرد عند الدقيقة 85 نتيجة ارتكابه سلوكاً مشيناً تجاه لاعب النصر " انسيلموا" لأنه استخدم المسامير في أسفل حذاء القدم لضرب اللاعب البرازيلي على وجهه.

وأشار إلى أن الهدف الثاني لفريق النصر سليم لعدم وجود اللاعب تاليسكا في موقف التسلل وبالتالي قرار الحكم صحيح باحتسابه.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
08:33 PM

الخبير التحكيمي لقنوات ssc "المرداسي": هدف الهلال غير صحيح .. والدوسري يستحق الطرد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الخبير التحكيمي لقنوات SSC الرياضية، فهد المرداسي عدم وجود ركلة جزاء لمصلحة الهلال في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة كون الاحتكاك والتنافس بين مهاجم الهلال قوميز ومدافع النصر طبيعي، إضافة أن الكرة لمست يد لاعب الهلال وقرار الحكم باستمرار اللعب صحيح.

وأضاف أن قرار الحكم الإيطالي باولو فاليري بإلغاء هدف النصر في الدقيقة 11 والذي سجله فيسنت أبو بكر، قرار صحيح لوقوع اللاعب الكاميروني في مصيدة التسلل.

كما أن قراره صحيح بعدم احتساب هدف الهلال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول على اعتبار أنه هدف غير شرعي لوجود مخالفة على لاعب الهلال بيريرا نتيجة ضربه بتهور لمدافع النصر، مشيراً إلى أن قرار الحكم بإشهار البطاقة الصفراء على المحترف البرازيلي صحيح.

وأوضح المرداسي أن لاعب الهلال سالم الدوسري يستحق البطاقة الحمراء وبالتالي الطرد عند الدقيقة 85 نتيجة ارتكابه سلوكاً مشيناً تجاه لاعب النصر " انسيلموا" لأنه استخدم المسامير في أسفل حذاء القدم لضرب اللاعب البرازيلي على وجهه.

وأشار إلى أن الهدف الثاني لفريق النصر سليم لعدم وجود اللاعب تاليسكا في موقف التسلل وبالتالي قرار الحكم صحيح باحتسابه.

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