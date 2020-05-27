العاصمة الأمريكية تخفف إغلاق "كورونا" بدءاً من الجمعة

"باوزر" حذرت من بقاء الفيروس في المدينة

أعلنت رئيسة بلدية واشنطن ميوريل باوزر، اليوم (الأربعاء)، أنها ستخفف اعتباراً من الجمعة تدابير الإغلاق المفروضة في عاصمة الولايات المتحدة، وستسمح بإعادة فتح صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر وقسم من المطاعم، بعد تسجيل تراجع متواصل منذ 14 يوماً للإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19".

وحذّرت ميوريل باوزر من أن الفيروس لا يزال في المدينة وفي الدولة والمنطقة، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعت رئيسة بلدية واشنطن إلى التركيز على رصد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، والمخالطين للمصابين، والتأكد أن هؤلاء يتقيدون بالعزل.

وأشارت إلى أن واشنطن باتت قادرة على فحص كل من هم بحاجة للفحص، وأن عدد الأسرّة في المستشفيات بات كافياً.





سجّلت سلطات المدينة على مدى 14 يوماً "تراجعاً متواصلاً للإصابات" الجديدة بفيروس كورونا المستجد الذي أوقع 445 وفاة في العاصمة الأميركية التي بلغت حصيلة المصابين فيها 8406 أشخاص من أصل 700 ألف نسمة.



وكانت "باوزر" قد أصدرت في 17 مارس (آذار)، قراراً بإغلاق المؤسسات غير الأساسية لتعلن لاحقاً في أول أبريل (نيسان) الإغلاق التام.

منطقة المرفقات

