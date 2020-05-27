النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العاصمة الأمريكية تخفف إغلاق "كورونا" بدءاً من الجمعة

"باوزر" حذرت من بقاء الفيروس في المدينة

أعلنت رئيسة بلدية واشنطن ميوريل باوزر، اليوم (الأربعاء)، أنها ستخفف اعتباراً من الجمعة تدابير الإغلاق المفروضة في عاصمة الولايات المتحدة، وستسمح بإعادة فتح صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر وقسم من المطاعم، بعد تسجيل تراجع متواصل منذ 14 يوماً للإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19".

وحذّرت ميوريل باوزر من أن الفيروس لا يزال في المدينة وفي الدولة والمنطقة، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعت رئيسة بلدية واشنطن إلى التركيز على رصد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، والمخالطين للمصابين، والتأكد أن هؤلاء يتقيدون بالعزل.

وأشارت إلى أن واشنطن باتت قادرة على فحص كل من هم بحاجة للفحص، وأن عدد الأسرّة في المستشفيات بات كافياً.


سجّلت سلطات المدينة على مدى 14 يوماً "تراجعاً متواصلاً للإصابات" الجديدة بفيروس كورونا المستجد الذي أوقع 445 وفاة في العاصمة الأميركية التي بلغت حصيلة المصابين فيها 8406 أشخاص من أصل 700 ألف نسمة.


وكانت "باوزر" قد أصدرت في 17 مارس (آذار)، قراراً بإغلاق المؤسسات غير الأساسية لتعلن لاحقاً في أول أبريل (نيسان) الإغلاق التام.
منطقة المرفقات

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
العاصمة الأمريكية تخفف إغلاق "كورونا" بدءاً من الجمعة
سبق

أعلنت رئيسة بلدية واشنطن ميوريل باوزر، اليوم (الأربعاء)، أنها ستخفف اعتباراً من الجمعة تدابير الإغلاق المفروضة في عاصمة الولايات المتحدة، وستسمح بإعادة فتح صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر وقسم من المطاعم، بعد تسجيل تراجع متواصل منذ 14 يوماً للإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19".

وحذّرت ميوريل باوزر من أن الفيروس لا يزال في المدينة وفي الدولة والمنطقة، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعت رئيسة بلدية واشنطن إلى التركيز على رصد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، والمخالطين للمصابين، والتأكد أن هؤلاء يتقيدون بالعزل.

وأشارت إلى أن واشنطن باتت قادرة على فحص كل من هم بحاجة للفحص، وأن عدد الأسرّة في المستشفيات بات كافياً.


سجّلت سلطات المدينة على مدى 14 يوماً "تراجعاً متواصلاً للإصابات" الجديدة بفيروس كورونا المستجد الذي أوقع 445 وفاة في العاصمة الأميركية التي بلغت حصيلة المصابين فيها 8406 أشخاص من أصل 700 ألف نسمة.


وكانت "باوزر" قد أصدرت في 17 مارس (آذار)، قراراً بإغلاق المؤسسات غير الأساسية لتعلن لاحقاً في أول أبريل (نيسان) الإغلاق التام.
منطقة المرفقات

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:53 PM

العاصمة الأمريكية تخفف إغلاق "كورونا" بدءاً من الجمعة

"باوزر" حذرت من بقاء الفيروس في المدينة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
46

أعلنت رئيسة بلدية واشنطن ميوريل باوزر، اليوم (الأربعاء)، أنها ستخفف اعتباراً من الجمعة تدابير الإغلاق المفروضة في عاصمة الولايات المتحدة، وستسمح بإعادة فتح صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر وقسم من المطاعم، بعد تسجيل تراجع متواصل منذ 14 يوماً للإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19".

وحذّرت ميوريل باوزر من أن الفيروس لا يزال في المدينة وفي الدولة والمنطقة، وفقاً لـ"فرانس 24".

ودعت رئيسة بلدية واشنطن إلى التركيز على رصد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، والمخالطين للمصابين، والتأكد أن هؤلاء يتقيدون بالعزل.

وأشارت إلى أن واشنطن باتت قادرة على فحص كل من هم بحاجة للفحص، وأن عدد الأسرّة في المستشفيات بات كافياً.


سجّلت سلطات المدينة على مدى 14 يوماً "تراجعاً متواصلاً للإصابات" الجديدة بفيروس كورونا المستجد الذي أوقع 445 وفاة في العاصمة الأميركية التي بلغت حصيلة المصابين فيها 8406 أشخاص من أصل 700 ألف نسمة.


وكانت "باوزر" قد أصدرت في 17 مارس (آذار)، قراراً بإغلاق المؤسسات غير الأساسية لتعلن لاحقاً في أول أبريل (نيسان) الإغلاق التام.
منطقة المرفقات

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,847
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,653

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة