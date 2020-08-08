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السلطات اليمنية: لا حاويات محملة بنترات أمونيوم بميناء عدن

وصفت الادعاءات المنشورة بهذا الصدد بأنها "تزييف للحقائق"

نفت السلطات في ميناء عدن جنوب اليمن ما تردد عن وجود حاويات محملة بنترات أمونيوم بالميناء.

وأكد بيان لإدارة الإعلام في الميناء نفي السلطات وجود أي شحنة تحتوي على نترات أمونيوم، عادّةً ما نشر بهذا الشأن تحريف وتزييف للحقائق.

وقال البيان: حسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقة وقطاعاته؛ فإنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية تصنيف رقم واحد، وهي المواد المتفجرة والتصنيف رقم اثنين، والتي تحتوي على المواد المشتعلة، وكذلك التصنيف رقم سبعة للمواد المشعة".

وأكدت إدارة الإعلام في ميناء عدن أن أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية، والتي تستخدم كأسمدة زراعية، وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا تحظر عملية نقلها أو خزنها.

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السلطات اليمنية: لا حاويات محملة بنترات أمونيوم بميناء عدن
سبق

نفت السلطات في ميناء عدن جنوب اليمن ما تردد عن وجود حاويات محملة بنترات أمونيوم بالميناء.

وأكد بيان لإدارة الإعلام في الميناء نفي السلطات وجود أي شحنة تحتوي على نترات أمونيوم، عادّةً ما نشر بهذا الشأن تحريف وتزييف للحقائق.

وقال البيان: حسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقة وقطاعاته؛ فإنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية تصنيف رقم واحد، وهي المواد المتفجرة والتصنيف رقم اثنين، والتي تحتوي على المواد المشتعلة، وكذلك التصنيف رقم سبعة للمواد المشعة".

وأكدت إدارة الإعلام في ميناء عدن أن أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية، والتي تستخدم كأسمدة زراعية، وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا تحظر عملية نقلها أو خزنها.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
01:14 PM

السلطات اليمنية: لا حاويات محملة بنترات أمونيوم بميناء عدن

وصفت الادعاءات المنشورة بهذا الصدد بأنها "تزييف للحقائق"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفت السلطات في ميناء عدن جنوب اليمن ما تردد عن وجود حاويات محملة بنترات أمونيوم بالميناء.

وأكد بيان لإدارة الإعلام في الميناء نفي السلطات وجود أي شحنة تحتوي على نترات أمونيوم، عادّةً ما نشر بهذا الشأن تحريف وتزييف للحقائق.

وقال البيان: حسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقة وقطاعاته؛ فإنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية تصنيف رقم واحد، وهي المواد المتفجرة والتصنيف رقم اثنين، والتي تحتوي على المواد المشتعلة، وكذلك التصنيف رقم سبعة للمواد المشعة".

وأكدت إدارة الإعلام في ميناء عدن أن أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية، والتي تستخدم كأسمدة زراعية، وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا تحظر عملية نقلها أو خزنها.

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