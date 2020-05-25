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محايل.. إيقاف تعديات على أراضٍ حكومية بالمجاردة

على مساحة 20 ألف متر مربع

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجاردة، اليوم، تعديات على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز خاط التابع للمحافظة.

وأوضح محافظ المجاردة سعيد آل دلبوح أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محايل.. إيقاف تعديات على أراضٍ حكومية بالمجاردة
سبق

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجاردة، اليوم، تعديات على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز خاط التابع للمحافظة.

وأوضح محافظ المجاردة سعيد آل دلبوح أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
07:30 PM

محايل.. إيقاف تعديات على أراضٍ حكومية بالمجاردة

على مساحة 20 ألف متر مربع

ارشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
0
599

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجاردة، اليوم، تعديات على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز خاط التابع للمحافظة.

وأوضح محافظ المجاردة سعيد آل دلبوح أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

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