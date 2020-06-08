"الصحة" بعد تسجيل 3369 حالة مؤكدة جديدة: 52% سعوديون

31 % إناث و69% ذكور و5% كبار السن و11% أطفال و84% بالغون

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3369 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 105283 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 30013 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1632 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجّلت عدد 1707 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 74524 حالة.

وقالت: إن الحالات المسجلة وعددها 3369 حالة، 52% من الحالات تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و31% من الحالات للإناث، و69% ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 11%، والبالغون 84%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 746 حالة، وجدة 577 حالة، ومكة المكرمة 376 حالة، والدمام 301 حالة، والهفوف 241 حالة، والقطيف 224 حالة، والخبر 180 حالة، والمدينة المنورة 124 حالة، والظهران 99 حالة، والطائف 42 حالة، والدرعية 41 حالة، وخميس مشيط 38 حالة، والمبرز 33 حالة، والجبيل 28 حالة، والخرج 22 حالة، وتبوك 21 حالة، ورأس تنورة 19 حالة، ووادي الدواسر 18 حالة، وحفر الباطن 15 حالة، وابها 13 حالة، والعارضة 13 حالة، وجازان 13 حالة، وعرعر 13 حالة، وينبع 10 حالات، وبيشة 9 حالات، ونجران 9 حالات، وأبو عريش 8 حالات، وبيش 8 حالات، وصبيا 8 حالات، والجفر 7 حالات، والعيون 6 حالات، والنعيرية 6 حالات، ومهد الذهب 5 حالات، وبريدة 5 حالات، والخرمة 5 حالات، والنماص 5 حالات، والخفجي 5 حالات، وشرورة 5 حالات، وصامطة 4 حالات، ورابغ 4 حالات، وضباء 4 حالات، وأحد رفيدة 3 حالات، وبقيق 3 حالات، والليث 3 حالات، والعويقيلة 3 حالات، والمزاحمية 3 حالات، والسليل 3 حالات، والباحة حالتان، والمندق حالتان، وطبرجل حالتان، وعيون الجواء حالتان، ورياض الخبراء حالتان، والقنفذة حالتان، ومحايل عسير حالتان، ورجال ألمع حالتان، وصفوى حالتان، ورويضة العرض حالتان، وحالة واحدة في كل من العقيق، والمخواة، والقرى، وبلجرشي، وعنيزة، وثريبان، وظلم، والحرجة، والقحمة، وظهران الجنوب، وقرية العليا، وحائل، وفيفاء، وخليص، وخباش، والشعبة، والدلم، والزلفي، وحريملاء، ورفائع الجمش، وتمير.

كما بلغ عدد الوفيات 746 حالات، بإضافة 34 حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 7033333 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 3149989 حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 403131 حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 18578 فحص جديد، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 976815 فحصاً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.