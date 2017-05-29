مالي.. الكولونيل غويتا رئيسًا للمرحلة الانتقالية

أطاح بالرئيس المؤقت في انقلاب عسكري

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، في قرار أصدرته أمس، تعيين الكولونيل عاصمي غويتا رئيسًا للبلاد، ورئيسًا للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين.

وقالت المحكمة في قرارها: إن الكولونيل غويتا "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها"، مشيرة إلى أنه سيحمل "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".

وكان الجيش المالي قد أطاح قبل أيام قليلة بالرئيس المؤقت باه نداو ورئيس وزرائه مختار أواني في ثاني تدخل له في شؤون البلاد في غضون تسعة أشهر.