النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مالي.. الكولونيل غويتا رئيسًا للمرحلة الانتقالية

أطاح بالرئيس المؤقت في انقلاب عسكري

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، في قرار أصدرته أمس، تعيين الكولونيل عاصمي غويتا رئيسًا للبلاد، ورئيسًا للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين.

وقالت المحكمة في قرارها: إن الكولونيل غويتا "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها"، مشيرة إلى أنه سيحمل "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".

وكان الجيش المالي قد أطاح قبل أيام قليلة بالرئيس المؤقت باه نداو ورئيس وزرائه مختار أواني في ثاني تدخل له في شؤون البلاد في غضون تسعة أشهر.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مالي.. الكولونيل غويتا رئيسًا للمرحلة الانتقالية
سبق

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، في قرار أصدرته أمس، تعيين الكولونيل عاصمي غويتا رئيسًا للبلاد، ورئيسًا للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين.

وقالت المحكمة في قرارها: إن الكولونيل غويتا "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها"، مشيرة إلى أنه سيحمل "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".

وكان الجيش المالي قد أطاح قبل أيام قليلة بالرئيس المؤقت باه نداو ورئيس وزرائه مختار أواني في ثاني تدخل له في شؤون البلاد في غضون تسعة أشهر.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
10:18 AM

مالي.. الكولونيل غويتا رئيسًا للمرحلة الانتقالية

أطاح بالرئيس المؤقت في انقلاب عسكري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
425

أعلنت المحكمة الدستورية في مالي، في قرار أصدرته أمس، تعيين الكولونيل عاصمي غويتا رئيسًا للبلاد، ورئيسًا للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين.

وقالت المحكمة في قرارها: إن الكولونيل غويتا "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها"، مشيرة إلى أنه سيحمل "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".

وكان الجيش المالي قد أطاح قبل أيام قليلة بالرئيس المؤقت باه نداو ورئيس وزرائه مختار أواني في ثاني تدخل له في شؤون البلاد في غضون تسعة أشهر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,120
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,781
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,665
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة