حصيلة وفيات "كورونا" في فرنسا ترتفع إلى 22.856.. والحكومة تبحث تخفيف العزل
تسجيل 242 حالة جديدة
ذكرت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي الوفيات في فرنسا بسبب فيروس كورونا زاد 242 حالة ليصل إلى 22856، بحسب ما أفادت "رويترز".
يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة كيفية تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس (آذار).
فرنسا
فيروس كورونا الجديد
حصيلة وفيات "كورونا" في فرنسا ترتفع إلى 22.856.. والحكومة تبحث تخفيف العزل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-26
ذكرت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي الوفيات في فرنسا بسبب فيروس كورونا زاد 242 حالة ليصل إلى 22856، بحسب ما أفادت "رويترز".
يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة كيفية تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس (آذار).
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
09:16 PM
حصيلة وفيات "كورونا" في فرنسا ترتفع إلى 22.856.. والحكومة تبحث تخفيف العزل
تسجيل 242 حالة جديدة
ذكرت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي الوفيات في فرنسا بسبب فيروس كورونا زاد 242 حالة ليصل إلى 22856، بحسب ما أفادت "رويترز".
يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة كيفية تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس (آذار).