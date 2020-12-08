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نائبة أرجنتينية تطالب بصورة مارادونا على العملة الوطنية

الفكرة ليست في تكريمه لكن أيضًا من أجل الأثر الاقتصادي

تقدمت النائبة الأرجنتينية نورما دورانجو بمشروع إلى الكونجرس الأرجنتيني يهدف إلى طباعة صورة لاعب كرة القدم الراحل دييغو مارادونا على العملة الوطنية.

وقالت: "الورقة النقدية التي تبلغ قيمتها حوالى 12.27 دولار، ستظهر وجه مارادونا من جانب، وصورة ليده التي هزت شباك إنجلترا في كأس العالم من الجانب الآخر".

وأضافت: "الفكرة ليست في تكريم أهم أسطورة لنا؛ لكن أيضًا من أجل التفكير في الأثر الاقتصادي. نشعر أنه عندما يحضر السياح إلى هنا سيرغبون في الحصول على مارادونا معهم".

ووفق "روسيا اليوم" كان الهدف الذي سجله مارادونا بيده في شباك الحارس بيتر شيلتون ضمن هدفين أحرزهما الأسطورة خلال الفوز 2- 1 في دور الثمانية بكأس العالم 1986.

وتوجت الأرجنتين بكأس العالم بعد إبداع متكرر من مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر بسكتة قلبية عن 60 عامًا.

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نائبة أرجنتينية تطالب بصورة مارادونا على العملة الوطنية
سبق

تقدمت النائبة الأرجنتينية نورما دورانجو بمشروع إلى الكونجرس الأرجنتيني يهدف إلى طباعة صورة لاعب كرة القدم الراحل دييغو مارادونا على العملة الوطنية.

وقالت: "الورقة النقدية التي تبلغ قيمتها حوالى 12.27 دولار، ستظهر وجه مارادونا من جانب، وصورة ليده التي هزت شباك إنجلترا في كأس العالم من الجانب الآخر".

وأضافت: "الفكرة ليست في تكريم أهم أسطورة لنا؛ لكن أيضًا من أجل التفكير في الأثر الاقتصادي. نشعر أنه عندما يحضر السياح إلى هنا سيرغبون في الحصول على مارادونا معهم".

ووفق "روسيا اليوم" كان الهدف الذي سجله مارادونا بيده في شباك الحارس بيتر شيلتون ضمن هدفين أحرزهما الأسطورة خلال الفوز 2- 1 في دور الثمانية بكأس العالم 1986.

وتوجت الأرجنتين بكأس العالم بعد إبداع متكرر من مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر بسكتة قلبية عن 60 عامًا.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
09:04 AM

نائبة أرجنتينية تطالب بصورة مارادونا على العملة الوطنية

الفكرة ليست في تكريمه لكن أيضًا من أجل الأثر الاقتصادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدمت النائبة الأرجنتينية نورما دورانجو بمشروع إلى الكونجرس الأرجنتيني يهدف إلى طباعة صورة لاعب كرة القدم الراحل دييغو مارادونا على العملة الوطنية.

وقالت: "الورقة النقدية التي تبلغ قيمتها حوالى 12.27 دولار، ستظهر وجه مارادونا من جانب، وصورة ليده التي هزت شباك إنجلترا في كأس العالم من الجانب الآخر".

وأضافت: "الفكرة ليست في تكريم أهم أسطورة لنا؛ لكن أيضًا من أجل التفكير في الأثر الاقتصادي. نشعر أنه عندما يحضر السياح إلى هنا سيرغبون في الحصول على مارادونا معهم".

ووفق "روسيا اليوم" كان الهدف الذي سجله مارادونا بيده في شباك الحارس بيتر شيلتون ضمن هدفين أحرزهما الأسطورة خلال الفوز 2- 1 في دور الثمانية بكأس العالم 1986.

وتوجت الأرجنتين بكأس العالم بعد إبداع متكرر من مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر بسكتة قلبية عن 60 عامًا.

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