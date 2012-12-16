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معلق "الديربي" بين الهلال والنصر "الصليح" لـ "سبق": نحن على موعد مع الإثارة

يقوم المعلق الرياضي المعروف جعفر الصليح، بالتعليق والوصف على قمة الكرة السعودية، التي تجمع الهلال ونظيره النصر " ديربي الرياض"، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عبر قناة SSCHD الرياضية، عصر غدٍ الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

عن لقاء القمة الذي يجمع الهلال والنصر تحدث " الصليح " لـ "سبق " قائلاً :" مباراة منتظره ولا تخضع لأي ظروف، نحن على موعد مع المتعة والإثارة والندية ".

وعن حظوظ الفريقين في اللقاء، أشار جعفر إلى أن النصر يحتاج لنقاط اللقاء أكثر من غريمه الهلال، كما أن خارطة طريق النصر لازالت غير واضحة في الدوري، وكذلك الهلال، والكل يبحث عن مصالحة جماهيره والعودة لسكة الانتصارات، لذا من االمتوقع أن يكون اللقاء حافلاً بالأهداف .

واختتم قائلاً:" دائماً مباريات الكبيرين الهلال والنصر أو النصر والهلال تحظى بالإثارة والندية حتى آخر دقيقة، لذا نحن على موعد مع مباراة جماهيرية كبيره بإذن الله تفي بالوعود لمحبي الفريقين ومحبي متعة كرة القدم بشكل عام " .

يذكر أن المعلق الرياضي المعروف سمير المعيرفي سيقوم بالتعليق والوصف على مجريات الديربي بين الهلال والنصر أيضاً، من خلال قناة SSC+1 لأول مرة في مسيرته .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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معلق "الديربي" بين الهلال والنصر "الصليح" لـ "سبق": نحن على موعد مع الإثارة
سبق

يقوم المعلق الرياضي المعروف جعفر الصليح، بالتعليق والوصف على قمة الكرة السعودية، التي تجمع الهلال ونظيره النصر " ديربي الرياض"، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عبر قناة SSCHD الرياضية، عصر غدٍ الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

عن لقاء القمة الذي يجمع الهلال والنصر تحدث " الصليح " لـ "سبق " قائلاً :" مباراة منتظره ولا تخضع لأي ظروف، نحن على موعد مع المتعة والإثارة والندية ".

وعن حظوظ الفريقين في اللقاء، أشار جعفر إلى أن النصر يحتاج لنقاط اللقاء أكثر من غريمه الهلال، كما أن خارطة طريق النصر لازالت غير واضحة في الدوري، وكذلك الهلال، والكل يبحث عن مصالحة جماهيره والعودة لسكة الانتصارات، لذا من االمتوقع أن يكون اللقاء حافلاً بالأهداف .

واختتم قائلاً:" دائماً مباريات الكبيرين الهلال والنصر أو النصر والهلال تحظى بالإثارة والندية حتى آخر دقيقة، لذا نحن على موعد مع مباراة جماهيرية كبيره بإذن الله تفي بالوعود لمحبي الفريقين ومحبي متعة كرة القدم بشكل عام " .

يذكر أن المعلق الرياضي المعروف سمير المعيرفي سيقوم بالتعليق والوصف على مجريات الديربي بين الهلال والنصر أيضاً، من خلال قناة SSC+1 لأول مرة في مسيرته .

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
10:37 PM

معلق "الديربي" بين الهلال والنصر "الصليح" لـ "سبق": نحن على موعد مع الإثارة

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أحمد سرور - الرياض
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1,942

يقوم المعلق الرياضي المعروف جعفر الصليح، بالتعليق والوصف على قمة الكرة السعودية، التي تجمع الهلال ونظيره النصر " ديربي الرياض"، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عبر قناة SSCHD الرياضية، عصر غدٍ الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

عن لقاء القمة الذي يجمع الهلال والنصر تحدث " الصليح " لـ "سبق " قائلاً :" مباراة منتظره ولا تخضع لأي ظروف، نحن على موعد مع المتعة والإثارة والندية ".

وعن حظوظ الفريقين في اللقاء، أشار جعفر إلى أن النصر يحتاج لنقاط اللقاء أكثر من غريمه الهلال، كما أن خارطة طريق النصر لازالت غير واضحة في الدوري، وكذلك الهلال، والكل يبحث عن مصالحة جماهيره والعودة لسكة الانتصارات، لذا من االمتوقع أن يكون اللقاء حافلاً بالأهداف .

واختتم قائلاً:" دائماً مباريات الكبيرين الهلال والنصر أو النصر والهلال تحظى بالإثارة والندية حتى آخر دقيقة، لذا نحن على موعد مع مباراة جماهيرية كبيره بإذن الله تفي بالوعود لمحبي الفريقين ومحبي متعة كرة القدم بشكل عام " .

يذكر أن المعلق الرياضي المعروف سمير المعيرفي سيقوم بالتعليق والوصف على مجريات الديربي بين الهلال والنصر أيضاً، من خلال قناة SSC+1 لأول مرة في مسيرته .

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