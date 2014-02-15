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"كهاتين" لرعاية الأيتام بمكة توقع شراكات صحية

تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وأسرهم

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، شراكات صحية مع عدد من المجمعات الطبية والجمعيات الصحية والفرق التطوعية.

يأتي ذلك بهدف تحسين جودة حياة الأيتام المسجلين في الجمعية وأسرهم، وفي إطار جهود الجمعية وشركائها لتقديم أرقى الخدمات للأيتام، وخاصة في المجال الصحي.

وقع الاتفاقيات: رئيس مجلس الإدارة الدكتور عواض البشري.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لجمعية "كهاتين" بمكة المكرمة أحمد اللحياني، أن الشراكة الأولى جاءت مع فريق "براء أبدان التطوعي" الصحي، وتهدف إلى مساعدة الأيتام وأسرهم وتقديم الخدمات العلاجية لهم بشكل مجاني، بالتعاون مع عدة مراكز صحية في العاصمة المقدسة.

وقال: إن الشراكة الثانية جاءت مع مجموعة "العيساوي الطبية"، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم كشوفات مجانية وخصومات للأيتام وأسرهم من خلال فروع المجمع في مكة المكرمة.

ولفت إلى أن الشراكة الثالثة كانت مع "جمعية ابتسم" لخدمات طب الأسنان التطوعية، وتهدف إلى تقديم خدمات علاجية للأيتام في أمراض الفم والأسنان بشكل مجاني، والمتابعة المستمرة في ذلك.

ورفع المدير التنفيذي لجمعية كهاتين، الشكر والثناء لجميع الشركاء على جهودهم وتعاونهم في خدمة الأيتام وأسرهم، مشيرًا إلى أن الجمعية مستمرة من خلال برامجها المتعددة في المساهمة في جودة حياة اليتيم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وفق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله-.

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"كهاتين" لرعاية الأيتام بمكة توقع شراكات صحية
سبق

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، شراكات صحية مع عدد من المجمعات الطبية والجمعيات الصحية والفرق التطوعية.

يأتي ذلك بهدف تحسين جودة حياة الأيتام المسجلين في الجمعية وأسرهم، وفي إطار جهود الجمعية وشركائها لتقديم أرقى الخدمات للأيتام، وخاصة في المجال الصحي.

وقع الاتفاقيات: رئيس مجلس الإدارة الدكتور عواض البشري.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لجمعية "كهاتين" بمكة المكرمة أحمد اللحياني، أن الشراكة الأولى جاءت مع فريق "براء أبدان التطوعي" الصحي، وتهدف إلى مساعدة الأيتام وأسرهم وتقديم الخدمات العلاجية لهم بشكل مجاني، بالتعاون مع عدة مراكز صحية في العاصمة المقدسة.

وقال: إن الشراكة الثانية جاءت مع مجموعة "العيساوي الطبية"، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم كشوفات مجانية وخصومات للأيتام وأسرهم من خلال فروع المجمع في مكة المكرمة.

ولفت إلى أن الشراكة الثالثة كانت مع "جمعية ابتسم" لخدمات طب الأسنان التطوعية، وتهدف إلى تقديم خدمات علاجية للأيتام في أمراض الفم والأسنان بشكل مجاني، والمتابعة المستمرة في ذلك.

ورفع المدير التنفيذي لجمعية كهاتين، الشكر والثناء لجميع الشركاء على جهودهم وتعاونهم في خدمة الأيتام وأسرهم، مشيرًا إلى أن الجمعية مستمرة من خلال برامجها المتعددة في المساهمة في جودة حياة اليتيم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وفق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله-.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
07:45 PM

"كهاتين" لرعاية الأيتام بمكة توقع شراكات صحية

تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وأسرهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، شراكات صحية مع عدد من المجمعات الطبية والجمعيات الصحية والفرق التطوعية.

يأتي ذلك بهدف تحسين جودة حياة الأيتام المسجلين في الجمعية وأسرهم، وفي إطار جهود الجمعية وشركائها لتقديم أرقى الخدمات للأيتام، وخاصة في المجال الصحي.

وقع الاتفاقيات: رئيس مجلس الإدارة الدكتور عواض البشري.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لجمعية "كهاتين" بمكة المكرمة أحمد اللحياني، أن الشراكة الأولى جاءت مع فريق "براء أبدان التطوعي" الصحي، وتهدف إلى مساعدة الأيتام وأسرهم وتقديم الخدمات العلاجية لهم بشكل مجاني، بالتعاون مع عدة مراكز صحية في العاصمة المقدسة.

وقال: إن الشراكة الثانية جاءت مع مجموعة "العيساوي الطبية"، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم كشوفات مجانية وخصومات للأيتام وأسرهم من خلال فروع المجمع في مكة المكرمة.

ولفت إلى أن الشراكة الثالثة كانت مع "جمعية ابتسم" لخدمات طب الأسنان التطوعية، وتهدف إلى تقديم خدمات علاجية للأيتام في أمراض الفم والأسنان بشكل مجاني، والمتابعة المستمرة في ذلك.

ورفع المدير التنفيذي لجمعية كهاتين، الشكر والثناء لجميع الشركاء على جهودهم وتعاونهم في خدمة الأيتام وأسرهم، مشيرًا إلى أن الجمعية مستمرة من خلال برامجها المتعددة في المساهمة في جودة حياة اليتيم؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وفق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله-.

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