ضيفا "ديوانية تعليم صبيا" يشددان على أهمية غرس حب الوطن والدفاع عنه

رعاها محافظ صبيا واستضافت شيخَيْ الحرم "الدوسري" و"خوجة"

دعا الشيخان الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إمام المسجد الحرام، وأحمد بن يونس خوجة المؤذن بالمسجد الحرام، الشباب السعودي إلى الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وكتاب الله الكريم، وسُنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومواجهة الأفكار المضللة والدعوات الباطلة التي يروج لها أعداء الوطن والإسلام من أصحاب الأفكار الهدامة والمؤامرات الدنيئة، الذين يريدون ببلاد الحرمين الشر.

وأكد فضيلتهما أهمية غرس حب الوطن والدفاع عن الدين الإسلامي ووطن الحرمين الشريفين، مشيرَيْن إلى أن ما تعيشه بلادنا من نعمة الأمن والإيمان والعيش الرغيد هو بفضل الله أولاً، ثم بفضل تطبيق بلادنا الشريعة الإسلامية في شؤون الحياة كافة؛ ما جعل الحاقدين يكيدون لنا المكائد.

جاء ذلك في "الديوانية" التي نظمتها إدارة تعليم صبيا صباح اليوم، ورعاها محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، وحضرها مساعد مدير التعليم ربيع بن مهدي عطية، وعدد كبير من قادة العمل التربوي ومديري الإدارات الحكومية والطلاب.

تخلل اللقاء تلاوة آيات بينات بصوت الشيخين، نقلت الحضور إلى أركان بيت الله الحرام، وأضفت على الديوانية جوًّا روحانيًّا من عبق الحرم المكي الشريف.

وفي الختام كرم محافظ صبيا ضيفَي الديوانية، كما تم تكريم أبناء شهداء الواجب والمرابطين، ومدير مكتب وفاء السابق حسين نمازي. كما دشن محافظ صبيا على هامش اللقاء عددًا من البرامج التربوية التي تنفذها إدارة التعليم لخدمة أبنائها الطلاب؛ إذ تم إطلاق أسبوع شراكتنا "ارتقاء"، وبرنامج "رفق" الهادف لخفض العنف في المدارس، إضافة لتكريم أبناء الشهداء في مدارس إدارة تعليم صبيا.