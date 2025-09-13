"السعودية للكهرباء": انتهينا من طرح صكوك خضراء دولية بقيمة 1.3 مليار دولار

قالت: مقوّمة بالدولار الأمريكي ذات دخل ثابت وأولوية غير مدعومة بأصول

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، الانتهاء بنجاح من طرح صكوك خضراء دولية، بقيمة 1.3 مليار دولار، مقسّمة على شريحتين.

ووفق بيان على "تداول" أوضحت الشركة، أن نوع الإصدار صكوك خضراء دولية، مقوّمة بالدولار الأمريكي، ذات دخل ثابت، وذات أولوية غير مدعومة بأصول، بموجب نظام RegS.

وبلغت قيمة الطرح 650 مليون دولار لشريحة 5 سنوات، و650 مليون دولار لشريحة 10 سنوات.

وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 6500 صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للسند.