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"الدحوم" يرزق بمولودة

رُزق المدرب محمد بن عبدالكريم الدحوم، بمولودة.

وتتقدم "سبق" لـ"الدحوم" بالتهنئة بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.

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"الدحوم" يرزق بمولودة
سبق

رُزق المدرب محمد بن عبدالكريم الدحوم، بمولودة.

وتتقدم "سبق" لـ"الدحوم" بالتهنئة بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
03:14 PM

"الدحوم" يرزق بمولودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رُزق المدرب محمد بن عبدالكريم الدحوم، بمولودة.

وتتقدم "سبق" لـ"الدحوم" بالتهنئة بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.

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