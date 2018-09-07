"الدحوم" يرزق بمولودة

رُزق المدرب محمد بن عبدالكريم الدحوم، بمولودة.
وتتقدم "سبق" لـ"الدحوم" بالتهنئة بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.
رُزق المدرب محمد بن عبدالكريم الدحوم، بمولودة.
وتتقدم "سبق" لـ"الدحوم" بالتهنئة بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.
رُزق المدرب محمد بن عبدالكريم الدحوم، بمولودة.
وتتقدم "سبق" لـ"الدحوم" بالتهنئة بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.
رُزق المدرب محمد بن عبدالكريم الدحوم، بمولودة.
وتتقدم "سبق" لـ"الدحوم" بالتهنئة بهذه المناسبة، داعية الله تعالى أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.