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"كورونا" يصيب 22 شخصًا جديدًا في الأردن.. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 345

تعافي 36 شخصًا من الفيروس

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم (الأحد)، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبيّن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 345 بعد تسجيل 22 حالة جديدة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".


وأشار إلى تسجيل 36 حالة شفاء جديدة، دون رصد أي وفيات جديدة بالمرض.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يصيب 22 شخصًا جديدًا في الأردن.. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 345
سبق

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم (الأحد)، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبيّن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 345 بعد تسجيل 22 حالة جديدة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".


وأشار إلى تسجيل 36 حالة شفاء جديدة، دون رصد أي وفيات جديدة بالمرض.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
10:00 PM

"كورونا" يصيب 22 شخصًا جديدًا في الأردن.. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 345

تعافي 36 شخصًا من الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الأردنية، اليوم (الأحد)، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبيّن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ارتفع إلى 345 بعد تسجيل 22 حالة جديدة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".


وأشار إلى تسجيل 36 حالة شفاء جديدة، دون رصد أي وفيات جديدة بالمرض.

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