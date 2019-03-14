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مصادر "سبق" تكشف كواليس القبض على شخص ضرب موظفة مطعم

هرب إلى مواقف خلفية.. و"الدوريات" ألقت القبض عليه

كشفت مصادر "سبق" عن أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المواطن الذي ظهر بمقطع فيديو خلال مشاجرة مع موظفة بمطعم قرب كورنيش جازان الشمالي.

وقالت المصادر إن الشخص عندما هرب من المطعم بعد المشاجرة اختبأ في موقع قريب من المطعم، تتوقف به المركبات، وحضرت الدوريات، وألقت القبض عليه، وأحالته للقسم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأُحيلت القضية للنيابة العامة.

وبيَّنت المصادر أن المتهم حاول حل القضية وديًّا في وقت لاحق إلا أن محاولاته فشلت.

وبيَّنت مصادر "سبق" أن المتهم حضر إلى المطعم قبل المشاجرة بمعية آخرين، ثم غادره، وعاد متجهًا نحو الموظفة مباشرة، وتبادل معها الحديث، وتلاسنا، ثم حدث الشجار، وتدخلت الجهات الأمنية.

وأعلنت شرطة منطقة جازان أنه تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لاعتدائه على مواطنة في أحد المطاعم بمدينة جازان؛ وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة.

وكانت مصادر "سبق" قد كشفت أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تُجري تحقيقاتها في القضية، فيما كشف مقطع الفيديو المتداول حول المشاجرة عن أنه هو مَن بدأ بضرب الموظفة في يدها بعد الملاسنة، ثم تبادلا الضربات، قبل أن ينهال عليها ضربًا، ويحاول خنقها عندما منعته من محاولة الفرار حينما كانت تحاول إجراء اتصال من هاتفها. فيما تلقت الجهات المعنية البلاغ عن الواقعة، وبدأت اتخاذ إجراءاتها على الفور.

جازان الجهات الأمنية فيديو مشاجرة ضرب موظفة مطعم ملاسنة وتبعها عراك.. مشاجرة بين شاب وموظفة مطعم بجازان.. والأمن يتدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق" تكشف كواليس القبض على شخص ضرب موظفة مطعم
سبق

كشفت مصادر "سبق" عن أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المواطن الذي ظهر بمقطع فيديو خلال مشاجرة مع موظفة بمطعم قرب كورنيش جازان الشمالي.

وقالت المصادر إن الشخص عندما هرب من المطعم بعد المشاجرة اختبأ في موقع قريب من المطعم، تتوقف به المركبات، وحضرت الدوريات، وألقت القبض عليه، وأحالته للقسم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأُحيلت القضية للنيابة العامة.

وبيَّنت المصادر أن المتهم حاول حل القضية وديًّا في وقت لاحق إلا أن محاولاته فشلت.

وبيَّنت مصادر "سبق" أن المتهم حضر إلى المطعم قبل المشاجرة بمعية آخرين، ثم غادره، وعاد متجهًا نحو الموظفة مباشرة، وتبادل معها الحديث، وتلاسنا، ثم حدث الشجار، وتدخلت الجهات الأمنية.

وأعلنت شرطة منطقة جازان أنه تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لاعتدائه على مواطنة في أحد المطاعم بمدينة جازان؛ وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة.

وكانت مصادر "سبق" قد كشفت أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تُجري تحقيقاتها في القضية، فيما كشف مقطع الفيديو المتداول حول المشاجرة عن أنه هو مَن بدأ بضرب الموظفة في يدها بعد الملاسنة، ثم تبادلا الضربات، قبل أن ينهال عليها ضربًا، ويحاول خنقها عندما منعته من محاولة الفرار حينما كانت تحاول إجراء اتصال من هاتفها. فيما تلقت الجهات المعنية البلاغ عن الواقعة، وبدأت اتخاذ إجراءاتها على الفور.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
11:31 PM

مصادر "سبق" تكشف كواليس القبض على شخص ضرب موظفة مطعم

هرب إلى مواقف خلفية.. و"الدوريات" ألقت القبض عليه

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محمد المواسي - جازان
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كشفت مصادر "سبق" عن أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المواطن الذي ظهر بمقطع فيديو خلال مشاجرة مع موظفة بمطعم قرب كورنيش جازان الشمالي.

وقالت المصادر إن الشخص عندما هرب من المطعم بعد المشاجرة اختبأ في موقع قريب من المطعم، تتوقف به المركبات، وحضرت الدوريات، وألقت القبض عليه، وأحالته للقسم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأُحيلت القضية للنيابة العامة.

وبيَّنت المصادر أن المتهم حاول حل القضية وديًّا في وقت لاحق إلا أن محاولاته فشلت.

وبيَّنت مصادر "سبق" أن المتهم حضر إلى المطعم قبل المشاجرة بمعية آخرين، ثم غادره، وعاد متجهًا نحو الموظفة مباشرة، وتبادل معها الحديث، وتلاسنا، ثم حدث الشجار، وتدخلت الجهات الأمنية.

وأعلنت شرطة منطقة جازان أنه تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لاعتدائه على مواطنة في أحد المطاعم بمدينة جازان؛ وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة.

وكانت مصادر "سبق" قد كشفت أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تُجري تحقيقاتها في القضية، فيما كشف مقطع الفيديو المتداول حول المشاجرة عن أنه هو مَن بدأ بضرب الموظفة في يدها بعد الملاسنة، ثم تبادلا الضربات، قبل أن ينهال عليها ضربًا، ويحاول خنقها عندما منعته من محاولة الفرار حينما كانت تحاول إجراء اتصال من هاتفها. فيما تلقت الجهات المعنية البلاغ عن الواقعة، وبدأت اتخاذ إجراءاتها على الفور.

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