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إطلاق "عيدنا عيدين" على الجولة المقبلة من دوري المحترفين والدرجة الأولى

احتفاء بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبد العزيز

وجَّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتسمية الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بـ "عيدنا عيدين".

وتأتي هذه التسمية احتفاء بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وخروجه من المستشفى سالمًا معافى -بحمد الله-، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك؛ وذلك في محبة وتقدير وعرفان من الرياضيين كافة في السعودية؛ لما يجده القطاع الرياضي من دعم متواصل واهتمام دائم من القيادة بكل الرياضيين.

يُذكر أن المنافسات الكروية ستعود الثلاثاء المقبل بمواجهات عدة بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي سجلت فيها المملكة العربية السعودية نجاحًا باهرًا في كل الخطوات التي اتخذتها للتصدي لهذه الجائحة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وزارة الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إطلاق "عيدنا عيدين" على الجولة المقبلة من دوري المحترفين والدرجة الأولى
سبق

وجَّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتسمية الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بـ "عيدنا عيدين".

وتأتي هذه التسمية احتفاء بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وخروجه من المستشفى سالمًا معافى -بحمد الله-، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك؛ وذلك في محبة وتقدير وعرفان من الرياضيين كافة في السعودية؛ لما يجده القطاع الرياضي من دعم متواصل واهتمام دائم من القيادة بكل الرياضيين.

يُذكر أن المنافسات الكروية ستعود الثلاثاء المقبل بمواجهات عدة بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي سجلت فيها المملكة العربية السعودية نجاحًا باهرًا في كل الخطوات التي اتخذتها للتصدي لهذه الجائحة.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
09:48 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
10:19 PM

إطلاق "عيدنا عيدين" على الجولة المقبلة من دوري المحترفين والدرجة الأولى

احتفاء بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبد العزيز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجَّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتسمية الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بـ "عيدنا عيدين".

وتأتي هذه التسمية احتفاء بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وخروجه من المستشفى سالمًا معافى -بحمد الله-، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك؛ وذلك في محبة وتقدير وعرفان من الرياضيين كافة في السعودية؛ لما يجده القطاع الرياضي من دعم متواصل واهتمام دائم من القيادة بكل الرياضيين.

يُذكر أن المنافسات الكروية ستعود الثلاثاء المقبل بمواجهات عدة بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي سجلت فيها المملكة العربية السعودية نجاحًا باهرًا في كل الخطوات التي اتخذتها للتصدي لهذه الجائحة.

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