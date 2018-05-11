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الإمارات تسجل 680 إصابة بكورونا.. والإجمالي 18878 حالة

آمنة الضحاك: وصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص

أعلنت الإمارات عن تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 18878 حالة.

وقالت متحدثة الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 5381 حالة، وذلك بعد شفاء 577 حالة.
واشارت إلى وفاة 3 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 680 إصابة بكورونا.. والإجمالي 18878 حالة
سبق

أعلنت الإمارات عن تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 18878 حالة.

وقالت متحدثة الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 5381 حالة، وذلك بعد شفاء 577 حالة.
واشارت إلى وفاة 3 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
08:45 PM
اخر تعديل
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
11:23 PM

الإمارات تسجل 680 إصابة بكورونا.. والإجمالي 18878 حالة

آمنة الضحاك: وصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإمارات عن تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 18878 حالة.

وقالت متحدثة الحكومة آمنة الضحاك: ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 5381 حالة، وذلك بعد شفاء 577 حالة.
واشارت إلى وفاة 3 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص.

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