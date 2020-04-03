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"الصحة" تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ما أسباب تباين وفيات وإصابات "كورونا" بين الدول؟ "الصحة" تجيب

توضيح من متحدثها الرسمي لـ"سبق" أكد فيه عدم اكتمال الصورة النهائية

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الصورة النهائية في نسبة الوفيات أو الإصابة بالفيروس بين الدول لن تكتمل إلا بعد انتهاء مدة زمنية واكتمال المنحنيات الوبائية للفيروس؛ لكن بشكلها الأولي يتضح أن هناك اختلافات بين الدول؛ وهو ناتج من عدة عوامل؛ منها: (مستوى الأعمار، والأمراض المزمنة، ومستوى الوعي)؛ وذلك في رده على استفسار "سبق" في المؤتمر الصحفي اليومي عن سبب تباين نسبة الوفيات بين دولة وأخرى.

وقال "العالي" عن سبب اختلاف معدل الوفيات بين الدول: إن معدل الوفيات بسبب الفيروس لن تكتمل الصورة بشأنه إلا بعد مدة زمنية وتتابع المنحنيات الوبائية للفيروس ثم تتضح الصورة بشكلها الكامل؛ لكن بشكلها الأولي في هذه المراحل يتضح جدًّا أن هناك اختلافات في معدل الوفيات بين الدول، وهذا ناتج من عدة عوامل منها "مستوى الأعمار"، فإصابة كبار السن عادة لمن لديهم أمراض مزمنة أو شيخوخة، وهي في حد ذاتها مؤثرة في قدرة أجسام المرضى على التعامل؛ ولذلك على كبار السن الوقاية بالبعد عن الاختلاط الاجتماعي حماية لهم من الإصابة.

وأضاف: "الأمراض المزمنة والتنفسية أو القلبية أو اضطرابات المناعة سبب مؤثر"؛ مبينًا أن العامل الثالث في التباين بين الدول أيضًا التزام المجتمع ووعيه؛ فكلما التزمت الجموع تكون نسبة الإصابات أقل".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ما أسباب تباين وفيات وإصابات "كورونا" بين الدول؟ "الصحة" تجيب
سبق

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الصورة النهائية في نسبة الوفيات أو الإصابة بالفيروس بين الدول لن تكتمل إلا بعد انتهاء مدة زمنية واكتمال المنحنيات الوبائية للفيروس؛ لكن بشكلها الأولي يتضح أن هناك اختلافات بين الدول؛ وهو ناتج من عدة عوامل؛ منها: (مستوى الأعمار، والأمراض المزمنة، ومستوى الوعي)؛ وذلك في رده على استفسار "سبق" في المؤتمر الصحفي اليومي عن سبب تباين نسبة الوفيات بين دولة وأخرى.

وقال "العالي" عن سبب اختلاف معدل الوفيات بين الدول: إن معدل الوفيات بسبب الفيروس لن تكتمل الصورة بشأنه إلا بعد مدة زمنية وتتابع المنحنيات الوبائية للفيروس ثم تتضح الصورة بشكلها الكامل؛ لكن بشكلها الأولي في هذه المراحل يتضح جدًّا أن هناك اختلافات في معدل الوفيات بين الدول، وهذا ناتج من عدة عوامل منها "مستوى الأعمار"، فإصابة كبار السن عادة لمن لديهم أمراض مزمنة أو شيخوخة، وهي في حد ذاتها مؤثرة في قدرة أجسام المرضى على التعامل؛ ولذلك على كبار السن الوقاية بالبعد عن الاختلاط الاجتماعي حماية لهم من الإصابة.

وأضاف: "الأمراض المزمنة والتنفسية أو القلبية أو اضطرابات المناعة سبب مؤثر"؛ مبينًا أن العامل الثالث في التباين بين الدول أيضًا التزام المجتمع ووعيه؛ فكلما التزمت الجموع تكون نسبة الإصابات أقل".

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
06:00 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
06:19 PM

ما أسباب تباين وفيات وإصابات "كورونا" بين الدول؟ "الصحة" تجيب

توضيح من متحدثها الرسمي لـ"سبق" أكد فيه عدم اكتمال الصورة النهائية

A A A
سعود الدعجاني - جدة
5
3,461

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الصورة النهائية في نسبة الوفيات أو الإصابة بالفيروس بين الدول لن تكتمل إلا بعد انتهاء مدة زمنية واكتمال المنحنيات الوبائية للفيروس؛ لكن بشكلها الأولي يتضح أن هناك اختلافات بين الدول؛ وهو ناتج من عدة عوامل؛ منها: (مستوى الأعمار، والأمراض المزمنة، ومستوى الوعي)؛ وذلك في رده على استفسار "سبق" في المؤتمر الصحفي اليومي عن سبب تباين نسبة الوفيات بين دولة وأخرى.

وقال "العالي" عن سبب اختلاف معدل الوفيات بين الدول: إن معدل الوفيات بسبب الفيروس لن تكتمل الصورة بشأنه إلا بعد مدة زمنية وتتابع المنحنيات الوبائية للفيروس ثم تتضح الصورة بشكلها الكامل؛ لكن بشكلها الأولي في هذه المراحل يتضح جدًّا أن هناك اختلافات في معدل الوفيات بين الدول، وهذا ناتج من عدة عوامل منها "مستوى الأعمار"، فإصابة كبار السن عادة لمن لديهم أمراض مزمنة أو شيخوخة، وهي في حد ذاتها مؤثرة في قدرة أجسام المرضى على التعامل؛ ولذلك على كبار السن الوقاية بالبعد عن الاختلاط الاجتماعي حماية لهم من الإصابة.

وأضاف: "الأمراض المزمنة والتنفسية أو القلبية أو اضطرابات المناعة سبب مؤثر"؛ مبينًا أن العامل الثالث في التباين بين الدول أيضًا التزام المجتمع ووعيه؛ فكلما التزمت الجموع تكون نسبة الإصابات أقل".

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