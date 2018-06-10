محكمة إسرائيلية تلغي قانوناً استغله المستوطنون في الاستيلاء على أراض فلسطينية

صدر الحكم بتأييد 8 قضاة ومعارضة واحد

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء) قانوناً كان قد أضفى الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل بناها مستوطنون على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

وصوتت هيئة مؤلفة من تسعة قضاة على إلغاء القانون، الذي صدر في 2017، والذي أتاح للمستوطنين البقاء في الأراضي إذا بنوا عليها منازل من دون علم مسبقة بملكية فلسطينيين لها، وصدر الحكم بتأييد ثمانية قضاة ومعارضة قاض، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت جماعات حقوقية أن القانون أضفى الشرعية على أكثر من 50 موقعاً استيطانياً بنيت من دون موافقة الحكومة.