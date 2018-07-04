النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

كان برفقة زوجته للعلاج.. سعودي يتعرض للطعن والسلب تحت تهديد السلاح بالقاهرة

الجاني سائق تاكسي أقلّهما من الفندق لمراجعة أحد المستشفيات.. والسفارة: نتابع الواقعة

تعرّض مواطن سعودي برفقة زوجته لعملية سرقة تحت تهديد السلاح الأبيض بالعاصمة المصرية القاهرة، وأصيب بطعنة في يده أثناء محاولته مقاومة اللص، وهو سائق التاكسي الذي أقلّه من الفندق الذي يسكن فيه إلى أحد المستشفيات الخاصة، بعد مراجعته وقدومه للعلاج هو وزوجته.

وقال المواطن لـ"سبق": إنه في يوم الثلاثاء قبل الماضي كانت رحلته وزوجته من جدة إلى القاهرة لمراجعة أحد المستشفيات الخاصة، وبعد الوصول إلى الفندق والمبيت فيه ليلة الأربعاء، قررا الذهاب في اليوم الثاني للمستشفى، واستقلا مركبة "تاكسي" للتوجه إلى المستشفى، وفي الطريق أوقف السائق سيارته وأشهر سلاحاً أبيض على المواطن، وسلبه 1500 ريال سعودي.

وأكمل المواطن: عند محاولة السائق سرقة هاتفي والجوازات قاومته لأتعرض لطعنة في يدي قبل أن يهرب السارق مباشرة، وقمت بإبلاغ الجهات الأمنية برقم السيارة والمواصفات، وذهبت لقسم أمن الجيزة، فرفضوا استقبال البلاغ، ثم ذهبت لقسم الهرم وقمت بالإبلاغ عنه، واتجهت للسفارة، وكان الوقت خارج الدوام.

وتابع: كانت السفارة مغلقة، واتصلت عليهم من السعودية؛ نظراً لسفري بعدها مباشرة، فأخبروني بأنهم سيتابعون القضية، وما زلت في انتظار القبض على الجاني.

وكشف المواطن أن المركبة مرّت بإحدى محطات الوقود المزودة بكاميرات المراقبة، وأنه عاد إليهم وقتها، وأخذ جميع المعلومات والتفاصيل، وصور اللص والمركبة وجميع البيانات والمعلومات عنه، ومع هذا كله ما زال اللص هارباً.

من جانبه، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية السفير أسامة نقلي لـ"سبق" أن السفارة تقوم بتقديم الدعم القانوني للمواطن، ومتابعة القضية مع الجهات المختصة بمصر، كما هو الحال مع جميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون، لافتاً إلى حرص السفارة على نشر أرقامها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتسهيل تواصل المواطنين معها.

وأضاف "نقلي": نحظى ولله الحمد بتعاون سلطات الاختصاص المصرية في حل جميع القضايا، علماً بأنني التقي المواطنين يومين في الأسبوع؛ يوم الأحد ويوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً، وقسم شؤون المواطنين يعمل على مدار الساعة طوال أيّام الأسبوع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كان برفقة زوجته للعلاج.. سعودي يتعرض للطعن والسلب تحت تهديد السلاح بالقاهرة
سبق

تعرّض مواطن سعودي برفقة زوجته لعملية سرقة تحت تهديد السلاح الأبيض بالعاصمة المصرية القاهرة، وأصيب بطعنة في يده أثناء محاولته مقاومة اللص، وهو سائق التاكسي الذي أقلّه من الفندق الذي يسكن فيه إلى أحد المستشفيات الخاصة، بعد مراجعته وقدومه للعلاج هو وزوجته.

وقال المواطن لـ"سبق": إنه في يوم الثلاثاء قبل الماضي كانت رحلته وزوجته من جدة إلى القاهرة لمراجعة أحد المستشفيات الخاصة، وبعد الوصول إلى الفندق والمبيت فيه ليلة الأربعاء، قررا الذهاب في اليوم الثاني للمستشفى، واستقلا مركبة "تاكسي" للتوجه إلى المستشفى، وفي الطريق أوقف السائق سيارته وأشهر سلاحاً أبيض على المواطن، وسلبه 1500 ريال سعودي.

وأكمل المواطن: عند محاولة السائق سرقة هاتفي والجوازات قاومته لأتعرض لطعنة في يدي قبل أن يهرب السارق مباشرة، وقمت بإبلاغ الجهات الأمنية برقم السيارة والمواصفات، وذهبت لقسم أمن الجيزة، فرفضوا استقبال البلاغ، ثم ذهبت لقسم الهرم وقمت بالإبلاغ عنه، واتجهت للسفارة، وكان الوقت خارج الدوام.

وتابع: كانت السفارة مغلقة، واتصلت عليهم من السعودية؛ نظراً لسفري بعدها مباشرة، فأخبروني بأنهم سيتابعون القضية، وما زلت في انتظار القبض على الجاني.

وكشف المواطن أن المركبة مرّت بإحدى محطات الوقود المزودة بكاميرات المراقبة، وأنه عاد إليهم وقتها، وأخذ جميع المعلومات والتفاصيل، وصور اللص والمركبة وجميع البيانات والمعلومات عنه، ومع هذا كله ما زال اللص هارباً.

من جانبه، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية السفير أسامة نقلي لـ"سبق" أن السفارة تقوم بتقديم الدعم القانوني للمواطن، ومتابعة القضية مع الجهات المختصة بمصر، كما هو الحال مع جميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون، لافتاً إلى حرص السفارة على نشر أرقامها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتسهيل تواصل المواطنين معها.

وأضاف "نقلي": نحظى ولله الحمد بتعاون سلطات الاختصاص المصرية في حل جميع القضايا، علماً بأنني التقي المواطنين يومين في الأسبوع؛ يوم الأحد ويوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً، وقسم شؤون المواطنين يعمل على مدار الساعة طوال أيّام الأسبوع.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
01:59 PM

كان برفقة زوجته للعلاج.. سعودي يتعرض للطعن والسلب تحت تهديد السلاح بالقاهرة

الجاني سائق تاكسي أقلّهما من الفندق لمراجعة أحد المستشفيات.. والسفارة: نتابع الواقعة

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
30
31,833

تعرّض مواطن سعودي برفقة زوجته لعملية سرقة تحت تهديد السلاح الأبيض بالعاصمة المصرية القاهرة، وأصيب بطعنة في يده أثناء محاولته مقاومة اللص، وهو سائق التاكسي الذي أقلّه من الفندق الذي يسكن فيه إلى أحد المستشفيات الخاصة، بعد مراجعته وقدومه للعلاج هو وزوجته.

وقال المواطن لـ"سبق": إنه في يوم الثلاثاء قبل الماضي كانت رحلته وزوجته من جدة إلى القاهرة لمراجعة أحد المستشفيات الخاصة، وبعد الوصول إلى الفندق والمبيت فيه ليلة الأربعاء، قررا الذهاب في اليوم الثاني للمستشفى، واستقلا مركبة "تاكسي" للتوجه إلى المستشفى، وفي الطريق أوقف السائق سيارته وأشهر سلاحاً أبيض على المواطن، وسلبه 1500 ريال سعودي.

وأكمل المواطن: عند محاولة السائق سرقة هاتفي والجوازات قاومته لأتعرض لطعنة في يدي قبل أن يهرب السارق مباشرة، وقمت بإبلاغ الجهات الأمنية برقم السيارة والمواصفات، وذهبت لقسم أمن الجيزة، فرفضوا استقبال البلاغ، ثم ذهبت لقسم الهرم وقمت بالإبلاغ عنه، واتجهت للسفارة، وكان الوقت خارج الدوام.

وتابع: كانت السفارة مغلقة، واتصلت عليهم من السعودية؛ نظراً لسفري بعدها مباشرة، فأخبروني بأنهم سيتابعون القضية، وما زلت في انتظار القبض على الجاني.

وكشف المواطن أن المركبة مرّت بإحدى محطات الوقود المزودة بكاميرات المراقبة، وأنه عاد إليهم وقتها، وأخذ جميع المعلومات والتفاصيل، وصور اللص والمركبة وجميع البيانات والمعلومات عنه، ومع هذا كله ما زال اللص هارباً.

من جانبه، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية السفير أسامة نقلي لـ"سبق" أن السفارة تقوم بتقديم الدعم القانوني للمواطن، ومتابعة القضية مع الجهات المختصة بمصر، كما هو الحال مع جميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون، لافتاً إلى حرص السفارة على نشر أرقامها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتسهيل تواصل المواطنين معها.

وأضاف "نقلي": نحظى ولله الحمد بتعاون سلطات الاختصاص المصرية في حل جميع القضايا، علماً بأنني التقي المواطنين يومين في الأسبوع؛ يوم الأحد ويوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً، وقسم شؤون المواطنين يعمل على مدار الساعة طوال أيّام الأسبوع.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,684
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,185
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,168
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,432

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة