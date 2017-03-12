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خبير تنبأ بالأزمة المالية في 2008: مقبلون على أخرى قد تكون أسوأ من السابقة

سببها استشراء كورونا.. وارتفاع إجمالي الديون عالميًّا بمقدار 100 تريليون دولار

تَوَقّع الخبير الاقتصادي جيسي كولومبو، أزمة مالية جديدة تفوق خطورةً الأزمة التي اجتاحت العالم في عام 2008.

ووفق تقرير صحفي لـ"إندبندنت"، فإن كولومبو تكهن بأزمة 2008. والآن يُتوقع حدوث أزمة جديدة قد يسببها استشراء فيروس كورونا المستجد.

وقال كولومبو وفق "سبوتنيك عربي": "لقد سرنا إلى ركود اقتصادي قبل أن يسمع أحد عن فيروس كورونا"، وقد تكون الأزمة المرتقبة أسوأ من أزمة 2008؛ لأن إجمالي الديون المستحقة على القطاعات المختلفة في بلدان العالم ارتفع بمقدار 100 تريليون دولار تقريبًا.

فيروس كورونا الجديد أزمة مالية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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خبير تنبأ بالأزمة المالية في 2008: مقبلون على أخرى قد تكون أسوأ من السابقة
سبق

تَوَقّع الخبير الاقتصادي جيسي كولومبو، أزمة مالية جديدة تفوق خطورةً الأزمة التي اجتاحت العالم في عام 2008.

ووفق تقرير صحفي لـ"إندبندنت"، فإن كولومبو تكهن بأزمة 2008. والآن يُتوقع حدوث أزمة جديدة قد يسببها استشراء فيروس كورونا المستجد.

وقال كولومبو وفق "سبوتنيك عربي": "لقد سرنا إلى ركود اقتصادي قبل أن يسمع أحد عن فيروس كورونا"، وقد تكون الأزمة المرتقبة أسوأ من أزمة 2008؛ لأن إجمالي الديون المستحقة على القطاعات المختلفة في بلدان العالم ارتفع بمقدار 100 تريليون دولار تقريبًا.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:23 AM

خبير تنبأ بالأزمة المالية في 2008: مقبلون على أخرى قد تكون أسوأ من السابقة

سببها استشراء كورونا.. وارتفاع إجمالي الديون عالميًّا بمقدار 100 تريليون دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع الخبير الاقتصادي جيسي كولومبو، أزمة مالية جديدة تفوق خطورةً الأزمة التي اجتاحت العالم في عام 2008.

ووفق تقرير صحفي لـ"إندبندنت"، فإن كولومبو تكهن بأزمة 2008. والآن يُتوقع حدوث أزمة جديدة قد يسببها استشراء فيروس كورونا المستجد.

وقال كولومبو وفق "سبوتنيك عربي": "لقد سرنا إلى ركود اقتصادي قبل أن يسمع أحد عن فيروس كورونا"، وقد تكون الأزمة المرتقبة أسوأ من أزمة 2008؛ لأن إجمالي الديون المستحقة على القطاعات المختلفة في بلدان العالم ارتفع بمقدار 100 تريليون دولار تقريبًا.

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