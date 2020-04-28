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بلدية الخبر تطلق مبادرة لإطعام القطط على الكورنيش والواجهة البحرية

تأتي من منطلق إنساني وتحت عنوان "طعمًا رحمة"

أطلقت بلدية محافظة الخبر مبادرة لإطعام القطط في الكورنيش والواجهة البحرية بعنوان "طعما رحمة" والتي تأتي من منطلق إنساني، وما حث عليه ديننا الإسلامي الحنيف، رحمة بالحيوان والتي من ضمنها القطط، وحفاظاً على حياتها.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الاعتناء بالحيوانات ورعايتها ومعاملتها المعاملة الحسنة من الأخلاق الحميدة التي حثنا عليها ديننا الحنيف، منوهًا أن تلك القطط اعتادت العيش على ما تيسر من بقايا الطعام من المواطنين والمقيمين، إلا أنها أصبحت تعاني من صعوبة في الحصول على الطعام جراء غياب الزوار عن الكورنيش والواجهة البحرية وإغلاق المطاعم أبوابها التزامًا بمنع التجول.

وأضاف الزايدي أن هذا الأمر استدعى قيام البلدية بتوفير أكثر من 60 أنبوبًا للطعام والماء وتزويدها بالطعام المجفف الخاص للقطط في مواقع محددة ومنظمة على امتداد الكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي والواجهة البحرية وعدد من المنتزهات.

وأكد الزايدي أن هذه المبادرة تعد امتدادًا للعديد من المبادرات المماثلة التي أطلقتها البلدية ومنها مبادرة "مأوى رحمة"، تم خلالها تركيب أكثر من 300 منزل مخصَّص للعصافير والطيور على الأشجار لتأمين مأوى لها، وحمايتها من برد فصل الشتاء والأمطار, إضافة الى مبادرة سقيا رحمة التي أطلقتها على مدى عامين متتاليين تم خلالها توزيع أكثر من 600 وعاء للشرب في الكورنيش والحدائق العامة والمنتزهات .

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بلدية الخبر تطلق مبادرة لإطعام القطط على الكورنيش والواجهة البحرية
سبق

أطلقت بلدية محافظة الخبر مبادرة لإطعام القطط في الكورنيش والواجهة البحرية بعنوان "طعما رحمة" والتي تأتي من منطلق إنساني، وما حث عليه ديننا الإسلامي الحنيف، رحمة بالحيوان والتي من ضمنها القطط، وحفاظاً على حياتها.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الاعتناء بالحيوانات ورعايتها ومعاملتها المعاملة الحسنة من الأخلاق الحميدة التي حثنا عليها ديننا الحنيف، منوهًا أن تلك القطط اعتادت العيش على ما تيسر من بقايا الطعام من المواطنين والمقيمين، إلا أنها أصبحت تعاني من صعوبة في الحصول على الطعام جراء غياب الزوار عن الكورنيش والواجهة البحرية وإغلاق المطاعم أبوابها التزامًا بمنع التجول.

وأضاف الزايدي أن هذا الأمر استدعى قيام البلدية بتوفير أكثر من 60 أنبوبًا للطعام والماء وتزويدها بالطعام المجفف الخاص للقطط في مواقع محددة ومنظمة على امتداد الكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي والواجهة البحرية وعدد من المنتزهات.

وأكد الزايدي أن هذه المبادرة تعد امتدادًا للعديد من المبادرات المماثلة التي أطلقتها البلدية ومنها مبادرة "مأوى رحمة"، تم خلالها تركيب أكثر من 300 منزل مخصَّص للعصافير والطيور على الأشجار لتأمين مأوى لها، وحمايتها من برد فصل الشتاء والأمطار, إضافة الى مبادرة سقيا رحمة التي أطلقتها على مدى عامين متتاليين تم خلالها توزيع أكثر من 600 وعاء للشرب في الكورنيش والحدائق العامة والمنتزهات .

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
04:21 PM

بلدية الخبر تطلق مبادرة لإطعام القطط على الكورنيش والواجهة البحرية

تأتي من منطلق إنساني وتحت عنوان "طعمًا رحمة"

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حامد العلي - الدمام
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أطلقت بلدية محافظة الخبر مبادرة لإطعام القطط في الكورنيش والواجهة البحرية بعنوان "طعما رحمة" والتي تأتي من منطلق إنساني، وما حث عليه ديننا الإسلامي الحنيف، رحمة بالحيوان والتي من ضمنها القطط، وحفاظاً على حياتها.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الاعتناء بالحيوانات ورعايتها ومعاملتها المعاملة الحسنة من الأخلاق الحميدة التي حثنا عليها ديننا الحنيف، منوهًا أن تلك القطط اعتادت العيش على ما تيسر من بقايا الطعام من المواطنين والمقيمين، إلا أنها أصبحت تعاني من صعوبة في الحصول على الطعام جراء غياب الزوار عن الكورنيش والواجهة البحرية وإغلاق المطاعم أبوابها التزامًا بمنع التجول.

وأضاف الزايدي أن هذا الأمر استدعى قيام البلدية بتوفير أكثر من 60 أنبوبًا للطعام والماء وتزويدها بالطعام المجفف الخاص للقطط في مواقع محددة ومنظمة على امتداد الكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي والواجهة البحرية وعدد من المنتزهات.

وأكد الزايدي أن هذه المبادرة تعد امتدادًا للعديد من المبادرات المماثلة التي أطلقتها البلدية ومنها مبادرة "مأوى رحمة"، تم خلالها تركيب أكثر من 300 منزل مخصَّص للعصافير والطيور على الأشجار لتأمين مأوى لها، وحمايتها من برد فصل الشتاء والأمطار, إضافة الى مبادرة سقيا رحمة التي أطلقتها على مدى عامين متتاليين تم خلالها توزيع أكثر من 600 وعاء للشرب في الكورنيش والحدائق العامة والمنتزهات .

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