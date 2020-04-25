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الكونغو: تسجيل 14 حالة مؤكّدة جديدة من كورونا و8 حالات شفاء

أعلنت وزيرة الصحة الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو؛ أن الكونغو سجّلت 14 حالة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء جديدة.

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد وصل إلى 186 حالة، و6 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الكونغو فيروس كورونا الجديد

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الكونغو: تسجيل 14 حالة مؤكّدة جديدة من كورونا و8 حالات شفاء
سبق

أعلنت وزيرة الصحة الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو؛ أن الكونغو سجّلت 14 حالة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء جديدة.

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد وصل إلى 186 حالة، و6 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
10:43 AM

الكونغو: تسجيل 14 حالة مؤكّدة جديدة من كورونا و8 حالات شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزيرة الصحة الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو؛ أن الكونغو سجّلت 14 حالة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء جديدة.

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد وصل إلى 186 حالة، و6 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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