الكونغو: تسجيل 14 حالة مؤكّدة جديدة من كورونا و8 حالات شفاء

أعلنت وزيرة الصحة الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو؛ أن الكونغو سجّلت 14 حالة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء جديدة.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد وصل إلى 186 حالة، و6 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أعلنت وزيرة الصحة الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو؛ أن الكونغو سجّلت 14 حالة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء جديدة.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد وصل إلى 186 حالة، و6 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.الكونغو فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزيرة الصحة الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو؛ أن الكونغو سجّلت 14 حالة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء جديدة.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد وصل إلى 186 حالة، و6 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أعلنت وزيرة الصحة الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو؛ أن الكونغو سجّلت 14 حالة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء جديدة.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد وصل إلى 186 حالة، و6 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.