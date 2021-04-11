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"هيئة الرياض" تعد خطة توعوية ميدانية خلال شهر رمضان

للتنبيه لأداء الفريضة وتقديم النصح والتوجيه ومعالجة المخالفات

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية والوقائية لشهر رمضان المبارك بالعدد المناسب من الأعضاء للقيام بالعمل الميداني والوقائي في محافظات ومراكز منطقة الرياض.

وتهدف الخطة إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة، وتقديم النصح والتوجيه بالتي هي أحسن ومعالجة ما قد يلاحظ من مخالفات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية .

وتواصل الهيئة برامجها التوعوية والوقائية من خلال تفعيل حملتي (الخوارج شرار الخلق)، و(ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن خطة عمل أعضاء الهيئة تشمل التمركز الميداني بتغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة، بمنطقة الرياض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وأضاف الشبانات أن الخطة تشمل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة، مشيداً بالدعم المستمر من أمير منطقة مكة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لخدمة الدين والوطن.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الرياض" تعد خطة توعوية ميدانية خلال شهر رمضان
سبق

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية والوقائية لشهر رمضان المبارك بالعدد المناسب من الأعضاء للقيام بالعمل الميداني والوقائي في محافظات ومراكز منطقة الرياض.

وتهدف الخطة إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة، وتقديم النصح والتوجيه بالتي هي أحسن ومعالجة ما قد يلاحظ من مخالفات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية .

وتواصل الهيئة برامجها التوعوية والوقائية من خلال تفعيل حملتي (الخوارج شرار الخلق)، و(ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن خطة عمل أعضاء الهيئة تشمل التمركز الميداني بتغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة، بمنطقة الرياض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وأضاف الشبانات أن الخطة تشمل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة، مشيداً بالدعم المستمر من أمير منطقة مكة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لخدمة الدين والوطن.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
02:21 PM

"هيئة الرياض" تعد خطة توعوية ميدانية خلال شهر رمضان

للتنبيه لأداء الفريضة وتقديم النصح والتوجيه ومعالجة المخالفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بتنفيذ خطته الميدانية والتوعوية والوقائية لشهر رمضان المبارك بالعدد المناسب من الأعضاء للقيام بالعمل الميداني والوقائي في محافظات ومراكز منطقة الرياض.

وتهدف الخطة إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة، وتقديم النصح والتوجيه بالتي هي أحسن ومعالجة ما قد يلاحظ من مخالفات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية .

وتواصل الهيئة برامجها التوعوية والوقائية من خلال تفعيل حملتي (الخوارج شرار الخلق)، و(ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن خطة عمل أعضاء الهيئة تشمل التمركز الميداني بتغطية الأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة، بمنطقة الرياض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وأضاف الشبانات أن الخطة تشمل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة، مشيداً بالدعم المستمر من أمير منطقة مكة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لخدمة الدين والوطن.

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