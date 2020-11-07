النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل تتأثر علاقة الرياض وواشنطن بهوية رئيس الولايات المتحدة؟.. "ابن عمر" يجيب

قال: العلاقات بين البلدَيْن ارتكازية للأمن والسلم العالميَّيْن سياسيًّا وأمنيًّا

في خضم المنافسة الانتخابية الشرسة بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، ومع الإعلان غير الرسمي بفوز "بايدن" بسباق الرئاسة، يبرز السؤال الأهم بين المتابعين: هل تتأثر علاقة السعودية والولايات المتحدة بهوية الفائز بالرئاسة، سواء كان جمهوريًّا أو ديمقراطيًّا؟

وللإجابة عن هذا السؤال يقول رئيس مركز القرن العربي للدراسات سعد بن عمر في تصريح لـ"سبق": إن الرياض وواشنطن ترتبطان بعلاقات قديمة وثابتة، ومع تطور العلاقات تبعًا للتطور التكنولوجي، والبحث عن مصادر الطاقة وتطويرها، أخذت العلاقات السعودية - الأمريكية في النمو والتوثق على مدار الزمن.

ويضيف: ومع تغيُّر الأنظمة في العالم، وصعود دول وسقوط النظام الشيوعي، أصبحت السعودية ركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ولا غنى عن الدولتَين في التعاون في سبيل استقرار المنطقة، بل العالم في كثير من المجالات.

وتتمتع السعودية والولايات المتحدة بعلاقات قديمة وصداقة قوية، تعود إلى عام 1945م، عندما التقى المؤسس الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي "روزفلت" على متن الطراد الأمريكي يو إس إس كونسي في مصر؛ ليدشنا تاريخًا طويلاً من العلاقات الراسخة عبر السنين، التي شهدت تعاقب الملوك والرؤساء على البلدين.. وهو ما يؤكده "ابن عمر" بقوله: إن تبدُّل وتغيُّر الرؤساء الأمريكيين حالة لا تؤثر على العلاقات السعودية - الأمريكية في كثير من الأوجه، بل قد تزيد من التنسيق والتعاون في كثير من الأحيان عندما تتطابق وجهات الرئيس المنتخب مع توجهات القيادة السعودية.

ويتابع رئيس مركز القرن مشيرًا إلى أن العلاقات بين الدول لا تُبنى على التصريحات الانتخابية، فيقول: "إن الحملات الانتخابية كثيرًا ما يذكر فيها المرشح مشاريع هي موجهة للناخب بالدرجة الأولى، ولا تتطابق مع التوجهات الحقيقية للرئيس المنتخب بعد وصوله إلى البيت الأبيض".

مضيفًا: إن العلاقات السعودية - الأمريكية هي من أهم مرتكزات النظام العالمي؛ لما تمثله السعودية من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، وما تشتمل عليه السعودية من عوامل قوة، سواء اقتصادية أو موارد الطاقة؛ إذ تساعد السعودية على لعب دور مهم في استقرار سوق النفط والطاقة في العالم، إضافة إلى الثوابت السياسية والحنكة القيادية لقادة البلاد".

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل تتأثر علاقة الرياض وواشنطن بهوية رئيس الولايات المتحدة؟.. "ابن عمر" يجيب
سبق

في خضم المنافسة الانتخابية الشرسة بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، ومع الإعلان غير الرسمي بفوز "بايدن" بسباق الرئاسة، يبرز السؤال الأهم بين المتابعين: هل تتأثر علاقة السعودية والولايات المتحدة بهوية الفائز بالرئاسة، سواء كان جمهوريًّا أو ديمقراطيًّا؟

وللإجابة عن هذا السؤال يقول رئيس مركز القرن العربي للدراسات سعد بن عمر في تصريح لـ"سبق": إن الرياض وواشنطن ترتبطان بعلاقات قديمة وثابتة، ومع تطور العلاقات تبعًا للتطور التكنولوجي، والبحث عن مصادر الطاقة وتطويرها، أخذت العلاقات السعودية - الأمريكية في النمو والتوثق على مدار الزمن.

ويضيف: ومع تغيُّر الأنظمة في العالم، وصعود دول وسقوط النظام الشيوعي، أصبحت السعودية ركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ولا غنى عن الدولتَين في التعاون في سبيل استقرار المنطقة، بل العالم في كثير من المجالات.

وتتمتع السعودية والولايات المتحدة بعلاقات قديمة وصداقة قوية، تعود إلى عام 1945م، عندما التقى المؤسس الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي "روزفلت" على متن الطراد الأمريكي يو إس إس كونسي في مصر؛ ليدشنا تاريخًا طويلاً من العلاقات الراسخة عبر السنين، التي شهدت تعاقب الملوك والرؤساء على البلدين.. وهو ما يؤكده "ابن عمر" بقوله: إن تبدُّل وتغيُّر الرؤساء الأمريكيين حالة لا تؤثر على العلاقات السعودية - الأمريكية في كثير من الأوجه، بل قد تزيد من التنسيق والتعاون في كثير من الأحيان عندما تتطابق وجهات الرئيس المنتخب مع توجهات القيادة السعودية.

ويتابع رئيس مركز القرن مشيرًا إلى أن العلاقات بين الدول لا تُبنى على التصريحات الانتخابية، فيقول: "إن الحملات الانتخابية كثيرًا ما يذكر فيها المرشح مشاريع هي موجهة للناخب بالدرجة الأولى، ولا تتطابق مع التوجهات الحقيقية للرئيس المنتخب بعد وصوله إلى البيت الأبيض".

مضيفًا: إن العلاقات السعودية - الأمريكية هي من أهم مرتكزات النظام العالمي؛ لما تمثله السعودية من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، وما تشتمل عليه السعودية من عوامل قوة، سواء اقتصادية أو موارد الطاقة؛ إذ تساعد السعودية على لعب دور مهم في استقرار سوق النفط والطاقة في العالم، إضافة إلى الثوابت السياسية والحنكة القيادية لقادة البلاد".

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
09:29 PM

هل تتأثر علاقة الرياض وواشنطن بهوية رئيس الولايات المتحدة؟.. "ابن عمر" يجيب

قال: العلاقات بين البلدَيْن ارتكازية للأمن والسلم العالميَّيْن سياسيًّا وأمنيًّا

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
4,966

في خضم المنافسة الانتخابية الشرسة بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، ومع الإعلان غير الرسمي بفوز "بايدن" بسباق الرئاسة، يبرز السؤال الأهم بين المتابعين: هل تتأثر علاقة السعودية والولايات المتحدة بهوية الفائز بالرئاسة، سواء كان جمهوريًّا أو ديمقراطيًّا؟

وللإجابة عن هذا السؤال يقول رئيس مركز القرن العربي للدراسات سعد بن عمر في تصريح لـ"سبق": إن الرياض وواشنطن ترتبطان بعلاقات قديمة وثابتة، ومع تطور العلاقات تبعًا للتطور التكنولوجي، والبحث عن مصادر الطاقة وتطويرها، أخذت العلاقات السعودية - الأمريكية في النمو والتوثق على مدار الزمن.

ويضيف: ومع تغيُّر الأنظمة في العالم، وصعود دول وسقوط النظام الشيوعي، أصبحت السعودية ركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ولا غنى عن الدولتَين في التعاون في سبيل استقرار المنطقة، بل العالم في كثير من المجالات.

وتتمتع السعودية والولايات المتحدة بعلاقات قديمة وصداقة قوية، تعود إلى عام 1945م، عندما التقى المؤسس الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي "روزفلت" على متن الطراد الأمريكي يو إس إس كونسي في مصر؛ ليدشنا تاريخًا طويلاً من العلاقات الراسخة عبر السنين، التي شهدت تعاقب الملوك والرؤساء على البلدين.. وهو ما يؤكده "ابن عمر" بقوله: إن تبدُّل وتغيُّر الرؤساء الأمريكيين حالة لا تؤثر على العلاقات السعودية - الأمريكية في كثير من الأوجه، بل قد تزيد من التنسيق والتعاون في كثير من الأحيان عندما تتطابق وجهات الرئيس المنتخب مع توجهات القيادة السعودية.

ويتابع رئيس مركز القرن مشيرًا إلى أن العلاقات بين الدول لا تُبنى على التصريحات الانتخابية، فيقول: "إن الحملات الانتخابية كثيرًا ما يذكر فيها المرشح مشاريع هي موجهة للناخب بالدرجة الأولى، ولا تتطابق مع التوجهات الحقيقية للرئيس المنتخب بعد وصوله إلى البيت الأبيض".

مضيفًا: إن العلاقات السعودية - الأمريكية هي من أهم مرتكزات النظام العالمي؛ لما تمثله السعودية من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، وما تشتمل عليه السعودية من عوامل قوة، سواء اقتصادية أو موارد الطاقة؛ إذ تساعد السعودية على لعب دور مهم في استقرار سوق النفط والطاقة في العالم، إضافة إلى الثوابت السياسية والحنكة القيادية لقادة البلاد".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,597
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,005
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,082

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة