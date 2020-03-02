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"العقيلي" يرد على المشككين: السعودية لديها خبرات متراكمة وتبذل جهودًا كبيرة لمنع وصول كورونا

ردَّ الزميل خالد العقيلي، مقدم برنامج "تم" على قناة SBC، على المشككين في بيانات إعلان خلو السعودية من فيروس كورونا الجديد، وقال في حلقة أمس: "السعودية لديها -بفضل الله- خبرات متراكمة في إدارة الحشود صحيًّا، واتخذت خطوات احترازية متقدمة. ولو سُجِّلت حالة لكورونا الجديد -لا سمح الله- سيتم إعلانها بكل شفافية، كما أُعلن ذلك عند ظهور فيروس كورونا القديم قبل سنوات".

وأضاف: "هناك جهود كبيرة تُبذل، وإجراءات اتُّخذت، ولجان تعمل بشكل يومي، ومركز لإدارة الأزمات الصحية، يعمل على مدار الساعة. وجميع هذه الجهود تأتي لمنع وصول الفيروس".

وقال: "منظمة الصحة العالمية جهة محايدة، تتابع وتعلن بشكل واضح الحالات في جميع دول العالم".

مقدم برنامج تم خالد العقيلي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العقيلي" يرد على المشككين: السعودية لديها خبرات متراكمة وتبذل جهودًا كبيرة لمنع وصول كورونا
سبق

ردَّ الزميل خالد العقيلي، مقدم برنامج "تم" على قناة SBC، على المشككين في بيانات إعلان خلو السعودية من فيروس كورونا الجديد، وقال في حلقة أمس: "السعودية لديها -بفضل الله- خبرات متراكمة في إدارة الحشود صحيًّا، واتخذت خطوات احترازية متقدمة. ولو سُجِّلت حالة لكورونا الجديد -لا سمح الله- سيتم إعلانها بكل شفافية، كما أُعلن ذلك عند ظهور فيروس كورونا القديم قبل سنوات".

وأضاف: "هناك جهود كبيرة تُبذل، وإجراءات اتُّخذت، ولجان تعمل بشكل يومي، ومركز لإدارة الأزمات الصحية، يعمل على مدار الساعة. وجميع هذه الجهود تأتي لمنع وصول الفيروس".

وقال: "منظمة الصحة العالمية جهة محايدة، تتابع وتعلن بشكل واضح الحالات في جميع دول العالم".

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
12:15 AM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:42 AM

"العقيلي" يرد على المشككين: السعودية لديها خبرات متراكمة وتبذل جهودًا كبيرة لمنع وصول كورونا

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
3,241

ردَّ الزميل خالد العقيلي، مقدم برنامج "تم" على قناة SBC، على المشككين في بيانات إعلان خلو السعودية من فيروس كورونا الجديد، وقال في حلقة أمس: "السعودية لديها -بفضل الله- خبرات متراكمة في إدارة الحشود صحيًّا، واتخذت خطوات احترازية متقدمة. ولو سُجِّلت حالة لكورونا الجديد -لا سمح الله- سيتم إعلانها بكل شفافية، كما أُعلن ذلك عند ظهور فيروس كورونا القديم قبل سنوات".

وأضاف: "هناك جهود كبيرة تُبذل، وإجراءات اتُّخذت، ولجان تعمل بشكل يومي، ومركز لإدارة الأزمات الصحية، يعمل على مدار الساعة. وجميع هذه الجهود تأتي لمنع وصول الفيروس".

وقال: "منظمة الصحة العالمية جهة محايدة، تتابع وتعلن بشكل واضح الحالات في جميع دول العالم".

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