النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المطلق: يجوز اقتناء الحيوانات والطيور المحنّطة لأنها حيوانات حقيقية وليست تماثيل

موضحاً أنه يحرم صناعة التماثيل لأنها من التصوير الذي نهى عنه النبي

أكد عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عدم جواز صناعة التماثيل من بني آدم أو من الحيوانات لكونها من التصوير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن أصحابه، مفتياً في المقابل بجواز اقتناء الحيوانات والطيور المحنّطة لأنها حقيقية وليست تماثيل.

وقال الشيخ المطلق ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى، عن حكم اقتناء تحف أو تماثيل للحيوانات خيل أو أسود أو صقور صغيرة أو كبيرة: "هذه التماثيل التي توضع إذا كانت محنّطة ليست تماثيل، وإنما حقيقية، مثلاً غزلان أو أسود محنّطة فهذه تجوز لأنها حيوانات حقيقية.

وأضاف: "أما صناعة التماثيل من بني آدم أو من الحيوانات فهذه لا تجوز، وهذا التصوير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم..".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المطلق: يجوز اقتناء الحيوانات والطيور المحنّطة لأنها حيوانات حقيقية وليست تماثيل
سبق

أكد عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عدم جواز صناعة التماثيل من بني آدم أو من الحيوانات لكونها من التصوير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن أصحابه، مفتياً في المقابل بجواز اقتناء الحيوانات والطيور المحنّطة لأنها حقيقية وليست تماثيل.

وقال الشيخ المطلق ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى، عن حكم اقتناء تحف أو تماثيل للحيوانات خيل أو أسود أو صقور صغيرة أو كبيرة: "هذه التماثيل التي توضع إذا كانت محنّطة ليست تماثيل، وإنما حقيقية، مثلاً غزلان أو أسود محنّطة فهذه تجوز لأنها حيوانات حقيقية.

وأضاف: "أما صناعة التماثيل من بني آدم أو من الحيوانات فهذه لا تجوز، وهذا التصوير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم..".

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
12:27 AM

المطلق: يجوز اقتناء الحيوانات والطيور المحنّطة لأنها حيوانات حقيقية وليست تماثيل

موضحاً أنه يحرم صناعة التماثيل لأنها من التصوير الذي نهى عنه النبي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
28
11,692

أكد عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عدم جواز صناعة التماثيل من بني آدم أو من الحيوانات لكونها من التصوير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن أصحابه، مفتياً في المقابل بجواز اقتناء الحيوانات والطيور المحنّطة لأنها حقيقية وليست تماثيل.

وقال الشيخ المطلق ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى، عن حكم اقتناء تحف أو تماثيل للحيوانات خيل أو أسود أو صقور صغيرة أو كبيرة: "هذه التماثيل التي توضع إذا كانت محنّطة ليست تماثيل، وإنما حقيقية، مثلاً غزلان أو أسود محنّطة فهذه تجوز لأنها حيوانات حقيقية.

وأضاف: "أما صناعة التماثيل من بني آدم أو من الحيوانات فهذه لا تجوز، وهذا التصوير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم..".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,693

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة