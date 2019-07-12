المطلق: يجوز اقتناء الحيوانات والطيور المحنّطة لأنها حيوانات حقيقية وليست تماثيل

موضحاً أنه يحرم صناعة التماثيل لأنها من التصوير الذي نهى عنه النبي

أكد عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عدم جواز صناعة التماثيل من بني آدم أو من الحيوانات لكونها من التصوير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن أصحابه، مفتياً في المقابل بجواز اقتناء الحيوانات والطيور المحنّطة لأنها حقيقية وليست تماثيل.

وقال الشيخ المطلق ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى، عن حكم اقتناء تحف أو تماثيل للحيوانات خيل أو أسود أو صقور صغيرة أو كبيرة: "هذه التماثيل التي توضع إذا كانت محنّطة ليست تماثيل، وإنما حقيقية، مثلاً غزلان أو أسود محنّطة فهذه تجوز لأنها حيوانات حقيقية.

وأضاف: "أما صناعة التماثيل من بني آدم أو من الحيوانات فهذه لا تجوز، وهذا التصوير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم..".