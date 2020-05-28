سنغافورة تسجل 373 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الخميس، تسجيل 373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 33249.
ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم أمس الأربعاء، عن تسجيل 533 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الخميس، تسجيل 373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 33249.
ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم أمس الأربعاء، عن تسجيل 533 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.سنغافورة فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الخميس، تسجيل 373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 33249.
ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم أمس الأربعاء، عن تسجيل 533 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الخميس، تسجيل 373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 33249.
ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم أمس الأربعاء، عن تسجيل 533 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.