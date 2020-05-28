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سنغافورة تسجل 373 إصابة جديدة بكورونا

مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 33249

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الخميس، تسجيل 373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 33249.

ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم أمس الأربعاء، عن تسجيل 533 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

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سنغافورة تسجل 373 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الخميس، تسجيل 373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 33249.

ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم أمس الأربعاء، عن تسجيل 533 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
12:37 PM

سنغافورة تسجل 373 إصابة جديدة بكورونا

مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 33249

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الخميس، تسجيل 373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 33249.

ووفق "رويترز"، كانت الوزارة قد أبلغت يوم أمس الأربعاء، عن تسجيل 533 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.

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