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استياء بسبب تأخر ربط "جفارة القويعية" بالطريق السريع.. والأهالي: يسبّب حوادث مميتة

"النقل": الربط خطر كبير ومشروع مخرج الخالدية متوقف لهذه الأسباب

يشتكي أهالي بلدة الجفارة بمحافظة القويعية من تأخر وزارة النقل في تنفيذ الجهة الجنوبية من الجسر الواقع على طريق الرياض - الطائف الذي يربط بلدتهم بالطريق السريع، رغم الانتهاء من تنفيذ الجسر منذ عدة سنوات، مشددين على تعرضهم للضرر والخطر من خلال وقوع عدد من الحوادث المميتة بسبب تأخر تنفيذ المخرج.

وأكدت وزارة النقل أن الجهات المختصة وذات العلاقة رأت خطورة عمل مدخل للبلدة مع التقاطع المذكور، وأنها شرعت في ربط البلدة بالطريق السريع عبر مخرج الخالدية إلا أن العمل توقف بسبب وجود أملاك تحتاج إلى نزع ملكية.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بدراسة تحسين مدخل الجفارة من خلال عمل مخطط للمدخل والمخرج القائمين، وعلى دراسة طريق الخدمة لقرية الجفارة.

وتواصل عدد من أهالي الجفارة التابعة لمحافظة القويعية مع "سبق"، مشيرين إلى أن وزارة النقل قامت بتنفيذ جسر تقاطع الجفارة الواقع على طريق الرياض - الطائف منذ عام ١٤٢٦، وأنهت الجهة الشمالية من الجسر ولم تنفذ الجهة الجنوبية التي تخدم أهالي الجفارة، رغم مرور ما يقارب ١٤ سنة على ترسية مشروع تنفيذ الجسر.

ولفت الأهالي إلى أنهم تقدموا بعدة طلبات لعلاج وضع الجسر ولم يحصل تجاوب من وزارة النقل - وفق دعواهم-، مؤكدين حاجة البلدة إلى إكمال التقاطع جهة بلدتهم، حيث شددوا على وجود مدارس وكثافة سكانية في البلدة، وقد تعرّضوا لعدد من الحوادث بسبب عدم وجود مخرج لجسر التقاطع من جهة بلدتهم.

وناشد الأهالي، المسؤولين بسرعة عمل مدخل ومخرج للبلدة في الجسر المذكور وفق المعايير النظامية تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على الأرواح، حيث تسبب تأخر تنفيذ المدخل في الجسر لاضطرار الأهالي لسلوك الاتجاه المعاكس للدخول في الطريق السريع مما نتجت عنه حوادث مميتة.

"سبق"، بدورها طرحت مطالب المواطنين على متحدث وزارة النقل، الذي أكّد أن عمل مدخل ومخرج وربطه بالطريق المؤدي لبلدة الجفارة، تمت مباحثته وتشكيل لجنة معنية بدراسته، وذلك بالتعاون مع كل من: أمن الطرق، ومرور محافظة القويعية، وبلدية محافظة القويعية، ومحافظة القويعية، ومكتب الإشراف لوزارة النقل بالقويعية.

وأضاف "تم إعداد المحضر الذي تضمن أن التقاطع خطر على مستخدمي الطريق، ونظراً لحاجة الأهالي إلى هذا المدخل رأت اللجنة التريث في عدم إغلاقه حتى يتم إنهاء تنفيذ المخرج العلوي لجسر الخالدية، وأن يتم تسليم تقاطع الجفارة لبلدية القويعية، وتنفيذ طريق خدمة وفق مواصفات وزارة النقل.

وتابع "تمت دراسة تحسين مدخل الجفارة من خلال عمل مخطط للمدخل والمخرج القائمين، وعلى دراسة طريق الخدمة لقرية الجفارة، إضافة إلى وجود مخرج يخدم القرية مع جسر الخالدية تحت التنفيذ حيث تم إيقاف المشروع لوجود نزع ملكية.

وأردف "تعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة، ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استياء بسبب تأخر ربط "جفارة القويعية" بالطريق السريع.. والأهالي: يسبّب حوادث مميتة
سبق

يشتكي أهالي بلدة الجفارة بمحافظة القويعية من تأخر وزارة النقل في تنفيذ الجهة الجنوبية من الجسر الواقع على طريق الرياض - الطائف الذي يربط بلدتهم بالطريق السريع، رغم الانتهاء من تنفيذ الجسر منذ عدة سنوات، مشددين على تعرضهم للضرر والخطر من خلال وقوع عدد من الحوادث المميتة بسبب تأخر تنفيذ المخرج.

وأكدت وزارة النقل أن الجهات المختصة وذات العلاقة رأت خطورة عمل مدخل للبلدة مع التقاطع المذكور، وأنها شرعت في ربط البلدة بالطريق السريع عبر مخرج الخالدية إلا أن العمل توقف بسبب وجود أملاك تحتاج إلى نزع ملكية.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بدراسة تحسين مدخل الجفارة من خلال عمل مخطط للمدخل والمخرج القائمين، وعلى دراسة طريق الخدمة لقرية الجفارة.

وتواصل عدد من أهالي الجفارة التابعة لمحافظة القويعية مع "سبق"، مشيرين إلى أن وزارة النقل قامت بتنفيذ جسر تقاطع الجفارة الواقع على طريق الرياض - الطائف منذ عام ١٤٢٦، وأنهت الجهة الشمالية من الجسر ولم تنفذ الجهة الجنوبية التي تخدم أهالي الجفارة، رغم مرور ما يقارب ١٤ سنة على ترسية مشروع تنفيذ الجسر.

ولفت الأهالي إلى أنهم تقدموا بعدة طلبات لعلاج وضع الجسر ولم يحصل تجاوب من وزارة النقل - وفق دعواهم-، مؤكدين حاجة البلدة إلى إكمال التقاطع جهة بلدتهم، حيث شددوا على وجود مدارس وكثافة سكانية في البلدة، وقد تعرّضوا لعدد من الحوادث بسبب عدم وجود مخرج لجسر التقاطع من جهة بلدتهم.

وناشد الأهالي، المسؤولين بسرعة عمل مدخل ومخرج للبلدة في الجسر المذكور وفق المعايير النظامية تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على الأرواح، حيث تسبب تأخر تنفيذ المدخل في الجسر لاضطرار الأهالي لسلوك الاتجاه المعاكس للدخول في الطريق السريع مما نتجت عنه حوادث مميتة.

"سبق"، بدورها طرحت مطالب المواطنين على متحدث وزارة النقل، الذي أكّد أن عمل مدخل ومخرج وربطه بالطريق المؤدي لبلدة الجفارة، تمت مباحثته وتشكيل لجنة معنية بدراسته، وذلك بالتعاون مع كل من: أمن الطرق، ومرور محافظة القويعية، وبلدية محافظة القويعية، ومحافظة القويعية، ومكتب الإشراف لوزارة النقل بالقويعية.

وأضاف "تم إعداد المحضر الذي تضمن أن التقاطع خطر على مستخدمي الطريق، ونظراً لحاجة الأهالي إلى هذا المدخل رأت اللجنة التريث في عدم إغلاقه حتى يتم إنهاء تنفيذ المخرج العلوي لجسر الخالدية، وأن يتم تسليم تقاطع الجفارة لبلدية القويعية، وتنفيذ طريق خدمة وفق مواصفات وزارة النقل.

وتابع "تمت دراسة تحسين مدخل الجفارة من خلال عمل مخطط للمدخل والمخرج القائمين، وعلى دراسة طريق الخدمة لقرية الجفارة، إضافة إلى وجود مخرج يخدم القرية مع جسر الخالدية تحت التنفيذ حيث تم إيقاف المشروع لوجود نزع ملكية.

وأردف "تعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة، ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م".

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
09:45 AM

استياء بسبب تأخر ربط "جفارة القويعية" بالطريق السريع.. والأهالي: يسبّب حوادث مميتة

"النقل": الربط خطر كبير ومشروع مخرج الخالدية متوقف لهذه الأسباب

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فلاح الجوفان - القويعية
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يشتكي أهالي بلدة الجفارة بمحافظة القويعية من تأخر وزارة النقل في تنفيذ الجهة الجنوبية من الجسر الواقع على طريق الرياض - الطائف الذي يربط بلدتهم بالطريق السريع، رغم الانتهاء من تنفيذ الجسر منذ عدة سنوات، مشددين على تعرضهم للضرر والخطر من خلال وقوع عدد من الحوادث المميتة بسبب تأخر تنفيذ المخرج.

وأكدت وزارة النقل أن الجهات المختصة وذات العلاقة رأت خطورة عمل مدخل للبلدة مع التقاطع المذكور، وأنها شرعت في ربط البلدة بالطريق السريع عبر مخرج الخالدية إلا أن العمل توقف بسبب وجود أملاك تحتاج إلى نزع ملكية.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بدراسة تحسين مدخل الجفارة من خلال عمل مخطط للمدخل والمخرج القائمين، وعلى دراسة طريق الخدمة لقرية الجفارة.

وتواصل عدد من أهالي الجفارة التابعة لمحافظة القويعية مع "سبق"، مشيرين إلى أن وزارة النقل قامت بتنفيذ جسر تقاطع الجفارة الواقع على طريق الرياض - الطائف منذ عام ١٤٢٦، وأنهت الجهة الشمالية من الجسر ولم تنفذ الجهة الجنوبية التي تخدم أهالي الجفارة، رغم مرور ما يقارب ١٤ سنة على ترسية مشروع تنفيذ الجسر.

ولفت الأهالي إلى أنهم تقدموا بعدة طلبات لعلاج وضع الجسر ولم يحصل تجاوب من وزارة النقل - وفق دعواهم-، مؤكدين حاجة البلدة إلى إكمال التقاطع جهة بلدتهم، حيث شددوا على وجود مدارس وكثافة سكانية في البلدة، وقد تعرّضوا لعدد من الحوادث بسبب عدم وجود مخرج لجسر التقاطع من جهة بلدتهم.

وناشد الأهالي، المسؤولين بسرعة عمل مدخل ومخرج للبلدة في الجسر المذكور وفق المعايير النظامية تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على الأرواح، حيث تسبب تأخر تنفيذ المدخل في الجسر لاضطرار الأهالي لسلوك الاتجاه المعاكس للدخول في الطريق السريع مما نتجت عنه حوادث مميتة.

"سبق"، بدورها طرحت مطالب المواطنين على متحدث وزارة النقل، الذي أكّد أن عمل مدخل ومخرج وربطه بالطريق المؤدي لبلدة الجفارة، تمت مباحثته وتشكيل لجنة معنية بدراسته، وذلك بالتعاون مع كل من: أمن الطرق، ومرور محافظة القويعية، وبلدية محافظة القويعية، ومحافظة القويعية، ومكتب الإشراف لوزارة النقل بالقويعية.

وأضاف "تم إعداد المحضر الذي تضمن أن التقاطع خطر على مستخدمي الطريق، ونظراً لحاجة الأهالي إلى هذا المدخل رأت اللجنة التريث في عدم إغلاقه حتى يتم إنهاء تنفيذ المخرج العلوي لجسر الخالدية، وأن يتم تسليم تقاطع الجفارة لبلدية القويعية، وتنفيذ طريق خدمة وفق مواصفات وزارة النقل.

وتابع "تمت دراسة تحسين مدخل الجفارة من خلال عمل مخطط للمدخل والمخرج القائمين، وعلى دراسة طريق الخدمة لقرية الجفارة، إضافة إلى وجود مخرج يخدم القرية مع جسر الخالدية تحت التنفيذ حيث تم إيقاف المشروع لوجود نزع ملكية.

وأردف "تعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة، ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م".

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